Elif Erbakan, AKP'yi topa tuttu

Elif Erbakan Altınöz, “Bizden ayrıldıktan sonra kapı kapı dolaşıp ‘Erbakan hocamızı cumhurbaşkanı yapacağız’ diye oy aldılar” dedi.



Necmettin Erbakan’ın kızı Saadet Partisi Yürütme Kurulu üyesi Elif Erbakan Altınöz, sandıkta kime fazla oy çıkarsa onun büyük parti olacağını belirterek, “Anavatan Partisi, iki dönem tek başına iktidar oldu ama şimdi çoğu kimse genel başkanlarının adını bile bilmiyor” dedi.



AKP'lilerin Milli Görüş ile vatanseverlikle alakalarının olmadığını ileri süren Altınöz, “Bizden ayrıldıktan sonra, kapı kapı dolaşıp ‘Erbakan hocamızı cumhurbaşkanı yapacağız’ diye oy aldılar” diye konuştu.



Karabük'te ‘Bir Düşün Niçin Saadet’ konulu konferans veren Elif Erbakan Altınöz, yaklaşık 200 kadın partiliye hitap etti. Altınöz, 1994 yılında yapılan seçimlerde Milli Görüş zihniyetindeki Refah Partili belediye başkanlarının işbaşına gelmeleri ile birlikte Türkiye’de belediyecilikte çığır açıldığını söyledi. Kendilerinden ayrılarak AKP’ye geçenlerin başarısız olduğunu ileri süren Elif Erbakan Altınöz, şunları söyledi:



'Belediyeleri borç batağına çevirdiler'



“Bizden ayrılanlar AKP’nin belediye başkanı oldular. Üzülerek gözlemledik ki, bir dönemler çok büyük hizmetlere imza atanlar, aynı şahıs ve kişiler aynı belediyeleri borç batağına çevirdiler. Görüyoruz ki hizmet Milli Görüş zihniyetinde yatıyor, şahıslarla ilgisi yok. Gördüğümüz ve yaşadığımız tecrübeler, hikmet ve esas tılsım Milli görüş gömleğindeymiş. Gömlek çıktığı anda aynı şahıslar, aynı kişiler, hikmet ortadan kalktı. Tılsım bozuldu ve hizmet edemez hale geldiler.”



AKP hükümetinin yanlışlarını teşhir ettiklerini, o partiye oy veren seçmenle hesaplaşmadıklarını belirten Elif Erbakan Altınöz, “AKP bizden ayrıldıktan sonra kapı kapı dolaşarak, ‘Esas biz Milli Görüşçüyüz, Erbakan hocamızı Cumhurbaşkanı yapacağız’ diye oy isterlerken, diğer taraftan da gidip, ‘Biz Milli Görüş gömleğini çıkardık’ diyerek, bölgeye göre, nabza göre şerbet verdiler. İşte böyle samimi duygular adına, vatan adına, millet adına bir şeyler yapmak isteyen, temiz halkımızı adeta kandırdılar. Ama geçen zaman bize gösterdi ki bunların Milli Görüş ile vatanseverlikle alakaları yok” dedi.



