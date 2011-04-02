Elif Ece Uzun, tacize uğradı

T24

Led ışıklı elbiseleriyle göz dolduran mankenler, küçük çapta yaptıkları yarışmayla izdihama sebep oldular. Kendilerine balon getiren 15 kişiye bedava led ışık vereceklerini söyleyen iki güzel manken, halkın yoğun ilgisi sebebiyle zor anlar yaşadılar. Hatta Elif Ece Uzun kalabalıkta tacize uğradı.Defile sonrası basın mensuplarını yanıtlayan Pınar Güsar ve Elif Ece Uzun, zor anlar yaşasalar da halkın katılımından çok memnun kaldıklarını belirttiler.Elif Ece Uzun, geçtiğimiz günler de Vizyon Ajans'ın sahibi Atilla Kalpakaslan'ın yıllar evvel yıllar aralarında Çağla Şikel'in de bulunduğu 4 ünlü mankenin Akmerkez’de bir rezidansta yaptıkları lişiye özel defileden sonra "Türkiye’de mankenlik mesleği çöktü” şeklindeki açıklamasıyla ilgili olarak, "Bilmediğim konu hakkında yorum yapmak istemem.Ama mankenlik mesleğinin zor zamanlar geçirdiği doğru,sadece ona bağlamamak lazım. Kişiye özel defilele benim tarzım değil. Ben o tür defilelere katılmam. "dedi. Güzel manken yine Kalkapkaslan'ın Emrah'la Asuman Krause'nin 50 bin lira karşılığında rekalm aşkı yaşadığını iddia etmesiyle ilgili olarak da "Alan da memnun veren de memnunsa bize laf düşmez. Bana hiç öyle bir teklif gelmedi. Dünyanın sonu gelse yapmayacağım şeydir." dedi.