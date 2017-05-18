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Kültür-Sanat

Elif Dağdeviren Antalya Film Festivali Direktörlüğü'nden istifa etti

Elif Dağdeviren, ayrılık nedeni olarak yapımına başladığı 2 film ve danışmanı olduğu projeleri gösterdi

18 Mayıs 2017 23:17

Elif Dağdeviren, Antalya Film Festivali Direktörlüğü'nden istifa ettiğini açıkladı. Yapımcı Elif Dağdeviren, Antalya Film Festivali Direktörlüğü’nden istifa etti.

Dağdeviren kararını, "Yapımına başlamış olduğum 2 film ve danışmanı olduğum projeler nedeniyle Antalya Film Festivali Direktörlüğü görevimden ayrılmış bulunuyorum. Ancak bir sinema şehri olarak gördüğüm, binlerce yıllık geçmişi ile beni büyüleyen Antalya için her zaman çalışmaya devam edeceğim" sözleriyle sosyal medya hesabından duyurdu.

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