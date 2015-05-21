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Elif Çakır'dan Ethem Sancak ve Yiğit Bulut'a tepki

'Bütün bu şuursuzluklar bir kâbus olsun Allah'ım'

21 Mayıs 2015 11:50

Bir dönem Ethem Sancak'ın sahibi olduğu Star Medya Grubu bünyesindeki Star gazetesinde köşe yazan ve Kanal24'te program yapan Elif Çakır, "Erdoğan'ı tanıdıkça aşık oldum" diyen Sancak ve "İki silahım yüzlerce mermim var, ben ölmeden kimse Erdoğan'a dokunamaz" açıklaması ile tartışmaya yol açan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu başdanışmanı Yiğit Bulut'a tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabından paylaşım yapan Çakır, şunları söyledi:

"Aşktı, mermiydi... Bütün bu şuursuzluklar bir kâbus olsun Allah'ım.. Uyanalım ve kötü kâbustu diyelim..."

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