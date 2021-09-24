Elif Çakır: Kavcıoğlu faiz kararı ile ülkemizin itibarını yerle bir etti

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, Merkez Bankası'nın erken faiz kararını almasına ilişkin olarak Başkan Şahap Kavcıoğlu'nu eleştirdi. Çakır, Merkez Bankası'nın çok saygın başkanlar gördüğünü ifade ederek yazısında dedi:

"Bugün Merkez Bankası Başkanlığı koltuğunda AK Parti milletvekilliği yapmış olan Şahap Kavcıoğlu oturuyor ama Merkez Bankası’nın tarihinde Selahattin Çam gibi çok saygın isimlerde yöneticilik yaptılar. Selahattin Çam, Nusret Metya, Naim Talu, yakın zamandan N. Süreyya Serdengeçti, Durmuş Yılmaz, Erdem Başçı gibi müstesna saygınlığa sahip başkanların makamında bugün Sayın Kavcıoğlu oturuyor maalesef.

Böyle diyorum çünkü aynı zamanda bir iktisatçı olan Şahap Kavcıoğlu dünkü 'faiz kararı' ile ülkemizin itibarını yerle bir etti. Çünkü Merkez Bankası ülkemizin uluslararası platformlarda itibarını koruması, ekonomik kalkınmasını sağlaması, parasının değerini koruması için ülkemizin yokluk dönemlerinde bin bir zorluklarla kurulan bir devlet kurumudur.

Siyasi iktidarlar dünyanın her yerinde Merkez Bankası’na müdahale etmeye çalışmıştır ama dünyanın her yerinde de Merkez Bankası yöneticileri ülkenin çıkarlarını korumuşlar, siyasetçilerin isteklerine karşı çıkmışlardır.

İktidarların taleplerini yerine getirmek Merkez Bankasının ruhuna aykırıdır. Siyasi iktidarın güdümü altına girmek Merkez Bankası’nın kendisini inkar etmesi, yok saymasıdır."