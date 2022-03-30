Elif Çakır: Halk, kendisi ekmek bulamıyorken manda yoğurdu yiyen siyasetçiye oy verir mi?

Karar yazarı Elif Çakır, yatmadan önce, 'manda yoğurdu, Medine hurması, kestane balı, yulaf ezmesi' yediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sözlerini duyduğunuda inanamadığını söyledi. Çakır, "Bir siyasetçinin en büyük sermayesi halktır. Halk kendisinden kopan bir siyasetçiye iktidarı verir mi? Kendisi ekmek bulamıyorken manda yoğurdu yiyen siyasetçiye oy verir mi?" ifadelerini kullandı.

Çakır, yazısında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkenin ağır ekonomik krizden geçtiği dönemde verdiği bu tarife, beslenme tavsiyesine 'Uzun yıllar halk ile göz göze gelmeyen, halk ile aynı hizada yürüyemeyen, bir devlet adamı siyasetçi anlayışı vardı. Halktan, halkın gerçeklerinden kopuktu bunlar' diyen Tayyip Erdoğan’ın yorumu ne olur acaba?

Sayın Erdoğan sanki ülke güllük gülistanlıkmış gibi “Kestane ballı, hurmalı, yulaflı, manda yoğurdu karışımı tarifi” veriyor “şifa” diyerek… Nasıl bir ülke konjonktüründe, 3,5 liralık ekmeği almakta zorlanan vatandaşlarına kilosu 45 lira olan yoğurt yemeği tavsiye ediyor.

Bu AK Parti’nin gerçeklikle ilişkisinin bir daha onarılmayacak şekilde koptuğunun bir göstergesidir."

TIKLAYIN - Erdoğan: Her akşam yatarken manda yoğurdu, medine hurması, kestane balı ve yulaf karışımı yerim, şifa…