Elif Çakır: Bir devlet vatandaşına 'şu kadar hizmet ettim, elinize dizinize dursun' demez, diyemez

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KYK burslarına ve yurtlarına yönelik olarak "Bizim dönemimizde bir milyon yatak kapasiteli, lüks yurtlar yaptık. Biz göreve başladığımızda üniversite öğrencilerinin bursları 45 liracıktı. Ya elinize dilinize dursun ya. Şu anda bunlar 650 liraya çıktı." söylemini değerlendirdi.

Çakır, Erdoğan'ın bu sözleri ilk defa sarf etmediğini belirterek "Öncelikle şunu hatırlatmalıyım ki bir devlet adamına yakışan üslup değil ama Sayın Erdoğan ilk kez 'elinize dizinize dursun' diyor değil. Bunu defalarca söyledi." Çakır, "Peki devletin bunu söyleme hakkı var mı?" diyerek yazısında şöyle dedi:

"Vatandaşlarına sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak devletin görevidir. Bunlar lütuf değil, vergisi yine vatandaşlarca ödenen 'kamu hizmeti'dirler.

Okul ve hastane açmakla, sağlık sistemini daha iyi bir hale getirmekle devlet vatandaşına lütfetmiş olmaz, görevini yapmış olur. Bir ülkede ihtiyaca cevap verecek kadar üniversite de yurt da yapmak üniversiteye giden gençlerine barınma yerleri sağlamak devletin görevidir.

Dolayısıyla bir devlet vatandaşına 'şu kadar hizmet ettim, elinize dizinize dursun' demez, diyemez.

Devlet vatandaşları için, vatandaşlarının ihtiyaçları için vardır, vatandaşına bakmak, korumak, kollamak devletin en asli görevidir. Çünkü vatandaşlar da devlet yolunu yapsın, ulaşımını sağlasın, okul yapsın, hastane yapsın, en iyi sağlık sistemini oluştursun, eğitim imkanı sağlasın, hizmet etsin diye vergi verir.

Devlet dediğin vatandaşına bahane üretmez, çözüm üretir."