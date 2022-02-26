Elif Çakır: Altı muhalefet partisini bir araya getiren çimentoyu AK Parti ve MHP kendi eliyle kardı

Karar yazarı Elif Çakır, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Afrika dönüşü bir gazetecinin muhalefetin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmaları için kullandığı "milletin iradesine saygısızlık" ifadesini eleştirdi.

Ülkedeki ekonomik krizin her geçen gün derinleştiğini, işsizliğin ve yoksulluğun arttığını, milli gelirin düştüğünü söylerken şöyle devam etti:

"CB sistemine geçtiğinden beri Türkiye’nin iki yakası bir araya gelmiyor. Nitekim bütün kamuoyu araştırmalarında güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek isteyenlerin oranı yüzde 70’e yakın çıkıyor. 2017 referandumunda ve 2018 CB sistemi seçimlerinde 'evet' oyu verenler bu hükümet sisteminden memnun değiller. CB sisteminin Türkiye’nin hayrına olmadığını, bu sistemin Türkiye’ye iyi gelmediğini düşünüyorlar.

Şimdi bu durumda nasıl oluyor da altı parti lideri 'milletin iradesine' saygısızlık yapmış oluyor?

Toplumun yüzde 70’e yakını CB sisteminden memnun değilse, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmek istediği konusunda kamuoyu araştırmaları aracılığı ile görüş beyan ediyorsa bu talebe cevap verilmeli mi verilmemeli mi?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başarılı olsaydı, sistem tıkır tıkır işleseydi, ülkemizin kurumları çökmeseydi, siyaset yozlaşmasaydı, millet bir kuru ekmeğe muhtaç hale gelmeseydi sistem konuşulur muydu?

Altı muhalefet partisini ve liderini bir araya getiren, bir arada tutacak çimentoyu AK Parti ve MHP kendi eliyle kardı: Şimdi altı parti lideri Pazartesi günü topluma Türkiye’yi Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e en hasarsız şekilde nasıl geçireceklerinin yol haritasını açıklayacaklar."

Çakır, MHP'nin geçen yıl başkanlık sistemi önerisi hazırladığını ancak AKP'nin bunu yanıtsız bıraktığını hatırlatarak, "Öyle bir sistem ki, düzeltilmesi gerektiği kabul ediliyor ama nasıl düzeltileceği ortaya konulamıyor! Tabii ki muhalefet 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' çalışmasını ortaya koyacak kararı da millet verecek" dedi.

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