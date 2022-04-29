Elif Çakır: AK Partili siyasetçilerin çoğu kapalı kapılar ardında Osman Kavala'ya yapılanın zulüm olduğunu dile getiriyor

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'nın "ellerinde ip olsa beni asacaklardı" sözüne işaret ederek, "Bu kadarını vicdan sahibi kimse beklemiyordu. Tam 4,5 yıldır utanç verici bir gösteriyi izliyoruz. Ülkesini seven, ülkesinin iyiliğini isteyen, kendisini ülkesine adayan lekesiz bir insanı cezalandırmak için suçlar yarattılar, yarattıkları suçlarla trajikomik hallere düştüler ama içine düştükleri utanç verici haller umurlarında olmadı.

Bu kadarını vicdan sahibi hiç kimse beklemiyordu. Sabah akşam adalet diyen, inandıkları dinin “adil olun” emrine rağmen adaletin tecelli etmemesi için ellerinden geleni yaptılar" diye yazdı.

"Osman Kavala'nın suçsuz olduğunu bilmiyorlar mı? Hepsi biliyor" diyen Çakır, "AK Partili siyasetçilerden Osman Kavala’nın suçlu olduğuna inanan biri var mı? Yok. AK Partili siyasetçilerin çoğu kapalı kapılar ardında Osman Kavala’ya yapılanın zulüm olduğunu dile getiriyor. Osman Kavala’ya yapılanın zulüm olduğunu kamuoyu önünde dile getirseler Osman Kavala 4,5 yıldır haksız yere cezaevinde tutulmazdı, iktidarlarının eli mahkemenin üzerinde baskı unsuru oluşturmaz, hakimler hukuka, adalete uygun karar verirlerdi" ifadelerini kullandı.

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