Elif Çakır: AK Partili arkadaşlar farkında mısınız, AK Parti ve CHP yer değiştiriyor

Karar yazarı Elif Çakır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karanlıkta kalma eylemine vurgu yaparken, AKP ile CHP'nin yer değiştirdiğini söyledi.

"CHP statükodan uzaklaşırken AK Parti statükonun temsilcisi haline geliyor" diyen Çakır, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu’nun CHP çizgisinde yaptığı en önemli açılım, partisini eski dar ideolojik kalıpların ötesine geçirmesidir. Eski yavan ideolojik kavgayı bir tarafa bırakınca, tabii partinin gündeminde halkın geçim sorunları daha fazla yer alıyor. Sosyal Demokrat nitelikli partilere yakışan da budur. Yani 'ideolojik' değil, 'sosyal' olmak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan 'ekmek alamaz hale geldik' diyen vatandaşını 'abartıyorsun' diye terslerken CHP lideri 'ekmek alamaz hale geldik' diyenlerin dertleriyle dertleniyor, onlara dokunuyor.

AK Partili arkadaşlar farkında mısınız, AK Parti ve CHP yer değiştiriyor…

Yıllardır 'ah etkili bir muhalefet olsa, proje üretse, fikir üretse, AK Parti’yi zora soksa, bizi iyi işler yapmaya zorlasa ama yok ki etkili bir muhalefet, şöyle bizi zora sokacak' diyordunuz."

Çakır, "CHP’den İYİ Parti’ye, Gelecek Partisi’nden DEVA Partisine, Saadet Partisi’nden Demokrat Parti’ye artık etkili bir muhalefet var. İktidarı köşeye sıkıştırıyor, göz açtırmıyor. Psikolojik üstünlüğü ele geçirmiş durumda. Bu da artık şunu gösteriyor… Bu ülkede artık muhalefet sorunu eskisi kadar yok ama bugün bir iktidar sorunu var" düşüncesini dile getirdi.