Elif Çakır: “AK Parti kaybederse” söylemi AK Parti’ye oy veren kitleleri tehdit etmektir, hoşnut olmayanların üzerine korku salmaktır

Karar yazarı Elif Çakır, erken seçim tartışmaları sürerken başlayan “AKP kaybederse..." söylemlerini eleştirdiği bugünkü yazısında, “AK Parti kaybederse söylemi AK Parti’ye oy veren kitleleri tehdit etmektir, hoşnut olmayanların üzerine korku salmaktır” dedi. Çakır, “Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti’nin reformist dönemlerinde elinin tersiyle ittiği, reddettiği, eski Türkiye’nin ayıbı olarak kınadığı korku siyasetini şimdilerde kendisi ve partisinin siyasetçileri yapıyor” ifadesini kullandı.

Çakır, AKP milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun bazı söylemlerini hatırlattığı yazısında, şunları kaydetti:

"Korku ve tehdit siyaseti bir türlü bitmiyor. Eski Türkiye’nin imtiyazlıları sahip oldukları kazanımlar gidecek diye korkuyordu ve antidemokratik uygulamalara seslerini çıkartmıyorlardı; hukuksuzluklara, adaletsizliklere göz yumuyorlardı. Şimdinin Türkiye’sinde de değişen bir şey yok.

Dolayısıyla “AK Parti kaybederse” söylemi AK Partiye oy veren kitleleri tehdit etmektir, AK Partiden hoşnut olmayanların üzerine korku salmaktır. Dolayısıyla bunun adı korku ve tehdit siyasetidir. Ve korku siyaseti yapmak otoriter yönetimlerin en belirgin özelliğidir; korkut, sindir ve rahatça yönet. Çünkü korku insanların bilinçli hareket etmesini engeller. İnsanlar içinde bulundukları durumdan hoşnut olmasalar bile daha kötüsünden sakınmak isterler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti’nin reformist dönemlerinde elinin tersiyle ittiği, reddettiği, eski Türkiye’nin ayıbı olarak kınadığı korku siyasetini şimdilerde kendisi ve partisinin siyasetçileri yapıyor. Türkiye’nin geleceği için inandırıcı programlar, hukuk ve demokraside güven verici reformlar ortaya koyamayan iktidarlar hep korku siyasetine sarılırlar."

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