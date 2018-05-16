Elif Çakır: Adalet Bakanı çıksa bu ülkede yargının bağımsız olduğunu söylese, inandırıcı olur mu?

Karar yazarı Elif Çakır, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan eski Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanı İbrahim Okur'un ifadelerini okurlarına aktardı.

Okur'un “Adil ve tarafsız' bir şekilde yargılandığım zaman suçsuz olduğum ortaya çıkacak" dediğini belirten Çakır, sözlerine şöyle devam etti:

"Diyelim ki İbrahim Okur gerçekten suçsuz, masum olduğu ortaya çıktı, toplum Okur’u suçsuz bir şekilde 22 ay içeride bekleten mahkemelerin adaletle hükmettiğine inanır mı? Hakim ve savcıların hukuka göre karar verdiğini düşünür mü? Sabah akşam Adalet Bakanı çıksa bu ülkenin hukuk devleti olduğunu, yargının bağımsız olduğunu söylese, inandırıcı olur mu?"

Çakır, "Ülkemiz hukuk devleti mi" başlığıyla yayımlanan (16 Mayıs 2018) yazısında "FETÖ" davasının bu ülkenin bekasını ilgilendiren bir dava olduğunu vurgulayarak "Bu davada tali yollara sapılmamalı, kişisel hesaplar görülmemeli, konjonktürel hesaplara girişilmemelidir" ifadesini kullandı.