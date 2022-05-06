Elif Çakır: 20 yıldır ülkeyi aralıksız yöneten Erdoğan'ın "elinizdekilere şükredin" tavsiyesi garip değil mi?

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, TÜİK'in verilerine göre enflasyonun yüzde 69,97 olduğunu belirterek, "20 yıldır ülkeyi aralıksız yöneten Erdoğan’ın, ülkeyi uçuracağını söyleyerek getirdiği CB hükümet sisteminde gele gele, geldiği aşamanın “elinizdekilere şükredin” tavsiyesi olması garip değil mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından dramatik değil mi?

İktidar partisi vatandaşlarına “şükür tavsiye” eden makamda mıdır? Evine ekmek götüremez hale gelen, iş bulamayan, geçinemeyen vatandaşın hissesine düşen, daha kötü halleri aklına getirerek haline, elindekilere şükretmek midir?" diye yazdı.

AKP'deki iktisatçılaın suskun kaldığına ve medyada ekonomi politikalarını eleştirebilecek isimlerin tasfiye edildiğine işaret eden Çakır, "Evet ama böyle devam edemez. Gelişmiş demokrasilerdeki gibi itirazlar yükselmese de, işte iktidar ciddi surette oy kaybediyor. Demokrasimiz çok eksik ve kusurlu ama hiç olmazsa “sandık” bari var, asıl buna şükür" ifadelerini kullandı.

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