Eliçe, Lerzan Mutlu'nun odasını bastı!

T24- Cine 5’te program yapan Pınar Eliçe, aynı kanalda program yapan şarkıcı Lerzan Mutlu'nun odasını bastı. Mutlu, "Senin ölmeni istiyorum. Bu kanaldan çek git" diyen Eliçe'ye, "ölümümü isteyene kadar koca g...nü eritmeye bak” diye karşılık verdi.

Cine 5’te program yapan Pınar Eliçe ve Lerzan Mutlu’nun kavgası şöyle gelişti: Lerzan Mutlu programında Yıldız Tilbe’yi konuk edince, Pınar Eliçe kendi ekibiyle tartıştı. Eliçe ekibini topladı ve “Neden siz de isim sahibi insanları programıma çağıramıyorsunuz?” diye tartıştı. sacitaslan.com’da yer alan habere göre, Eliçe daha sonra Lerzan Mutlu’nun odasını basarak üzerine yürüdü ve sert bir şekilde Mutlu’nun çenesini tutup “Senden nefret ediyorum. Senin ölmeni istiyorum. Bu kanaldan çek git!..” diye bağırdı.

Bunun üzerine Lerzan Mutlu “Kolaysa öldür bakalım. Sen benim ölümümü isteyene kadar koca g...nü eritmeye bak” diye karşılık verdi. İki ünlünün ekibi kavgayı ayırırken, Lerzan Mutlu, Eliçe’ye “Senin de ekibin isim sahibi konuklar çağırsın. Bu konunun benimle ne ilgisi var?” diye bağırdı.

Mutlu hızını alamadı ve twitter’deki sayfasında “Her zaman cahilden kork” diye yazdı. Öte yandan iki programında oturma gruplarını veren mobilya firması sahibinin geçtiğimiz günlerde Mutlu’yu arayarak “Sizden eşyalarımı almak istiyorum çünkü Pınar Eliçe bana büyük baskı yapıyor” dediği iddia edildi.