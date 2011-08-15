T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Eli olmayan çocuğa Mercedes'ten biyonik el LONDRA (A.A)

15 Ağustos 2011 19:47

-Eli olmayan çocuğa Mercedes'ten biyonik el LONDRA (A.A) - 15.08.2011 - Formula 1 hayranı, 14 yaşındaki Matthew James için Mercedes takımı biyonik el tasarladı. İngiltere'nin güney doğusundaki Berkshire'da yaşayan ve doğuştan sol eli olmayan James, Mercedes'in takım patronu Ross Brawn'dan okullarına yaptığı ziyaret sonrası yazdığı mektupla yeni bir el istedi. James, mektubunun hemen ardından Mercedes'in fabrikasına davet edildi. "Touch Bionics" ile anlaşan Mercedes, biyonik eli yapmak için arabalarda kullandığı bir teknolojiye başvurdu.  Geçen hafta yeni biyonik eline kavuşan James, BBC'ye yaptığı açıklamada, daha önceki protez elinin "pençe" gibi olduğunu ve her işi yapamadığını, ancak şimdiki biyonik eliyle her bir parmağını kullanabildiğini, kavanozları açmak, fincan taşımak gibi şeyleri rahatlıkla yapabildiğini söyledi.  Mercedes'in takım patronu Ross Brawn ise, Matthew James'in mektubunun çok dokunaklı olduğunu söyleyerek, "Yeni mekanizmanın Matthew'in hayat kalitesini artıracağını duymak memnuniyet verici" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24