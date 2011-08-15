-Eli olmayan çocuğa Mercedes'ten biyonik el LONDRA (A.A) - 15.08.2011 - Formula 1 hayranı, 14 yaşındaki Matthew James için Mercedes takımı biyonik el tasarladı. İngiltere'nin güney doğusundaki Berkshire'da yaşayan ve doğuştan sol eli olmayan James, Mercedes'in takım patronu Ross Brawn'dan okullarına yaptığı ziyaret sonrası yazdığı mektupla yeni bir el istedi. James, mektubunun hemen ardından Mercedes'in fabrikasına davet edildi. "Touch Bionics" ile anlaşan Mercedes, biyonik eli yapmak için arabalarda kullandığı bir teknolojiye başvurdu. Geçen hafta yeni biyonik eline kavuşan James, BBC'ye yaptığı açıklamada, daha önceki protez elinin "pençe" gibi olduğunu ve her işi yapamadığını, ancak şimdiki biyonik eliyle her bir parmağını kullanabildiğini, kavanozları açmak, fincan taşımak gibi şeyleri rahatlıkla yapabildiğini söyledi. Mercedes'in takım patronu Ross Brawn ise, Matthew James'in mektubunun çok dokunaklı olduğunu söyleyerek, "Yeni mekanizmanın Matthew'in hayat kalitesini artıracağını duymak memnuniyet verici" dedi.