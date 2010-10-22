Eli kazma-kürek tutan herkes yardıma koştu

T24

Van kent merkezine 110 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale İlçesi’nin yetersiz olan içme suyu sıkıntısını gidermek amacıyla Belediye tarafından yaklaşık 1.5 ay önce Yedi Pınar mevkiinde su çalışması başlatıldı. İlçeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Yedi Pınar’dan su getirmek için başlatılan çalışmaların büyük bölümünde iş makineleri kullanıldı. BDP'li Belediye Başkanı İhsan Güler de ilçeyi su sorunundan bir an önce kurtarmak amacıyla zaman zaman çizmelerini ve iş elbiselerini giyerek işçi gibi çalıştı.



Su çalışması, iş makinelerinin kullanılamayacağı sarp kayalıkların olduğu bölgeye gelince işçi sayısı az olan Belediye Başkanı Güler, farklı bir çözüm buldu. Her gün memurların da içerisinde bulunduğu 20 kişilik ekiple bölgede çalışma yapan Başkan Güler, bu kez de halktan destek istedi. Başkan Güler, belediye hoparlörlerinden, ‘Eli kazma kürek tutan vatandaşları su çalışması için bekliyoruz’ anonsu yaptırdı. Başkan Güler’in bu çağrısına birçok kişi katıldı. Yaklaşık 100 kişi, belediyeye giderek insan gücüne ihtiyaç duyulan bölgede çalışabileceğini söyledi.



İlçe halkının duyarlılık göstermesi Belediye Başkanı İhsan Güler'i oldukça mutlu etti. Başkan Güler, Başkale için büyük sorun olan su sıkıntısını giderirken halkı da yanlarında görmek istediklerini dile getirdi. Başkan Güler, “Belediye anonsunda ’Eli kazma ve kürek tutan herkes davetlidir’ demiştik. Ama Başkale halkından eli kazma kürek tutmayan vatandaşlar bile geldi. Başkale’de yıllarca su sıkıntısıyla boğuştuklarını anlatan vatandaşlarımız, böyle bir çalışma yapılırken yapılan davete seve seve koştuklarını, gerekirse günlerce de çalışacaklarını söylediler. Bizi yanalız bırakmayan halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.



İlçeyi su sorunundan kurtaracak çalışmanın gelecek hafta tamamlanacağı belirtildi. Başkaleliler, gerekirse belediyenin diğer işleri için de çalışabileceklerini kaydetti.

