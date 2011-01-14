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Yaşam

ELİ ACIMAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI İSTANBUL (A.A)

14 Ocak 2011 17:14

-ELİ ACIMAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI İSTANBUL (A.A) - 14.01.2011 - İstanbul'da dün akşam 91 yaşında vefat eden reklam dünyasının duayen ismi Eli Acıman'ın cenazesi, Neve Şalom Sinagogu'nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Acıman için sinagogda düzenlenen tören, basına kapalı yapıldı.  Törene katılmak için sinagoga gelenlerden Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, basın mensuplarının soruları üzerine, Eli Acıman ile TÜSİAD'da birlikte çalışma fırsatı yakaladığını ve ondan çok şey öğrendiğini ifade ederek, reklam dünyasının, çok önemli bir ismini kaybettiğini belirtti. Eski Koç Holding yöneticilerinden Can Kıraç da Acıman'ın, merhum Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kaleminin arkasındaki isim ve bütün programlarını yapan kişi olduğunu söyledi. Kıraç, Acıman'ın yetiştirdiği genç reklamcıların büyük başarılara imza attığını ve çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.  Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin de çok yakın arkadaşı Acıman'ı kaybettiği için son derece üzgün olduğunu ifade etti.  Törene, Eli Acıman'ın kızları ve torunlarının yanı sıra Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve iş adamı Erdoğan Demirören'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Acıman'ın cenazesi, buradaki dini törenin ardından Ulus'taki Musevi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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