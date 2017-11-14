Elhuseyin Ailesi geçici kimlik kartlarına kavuştu

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- IRAK\'taki iç savaştan kaçarak Ankara\'ya yerleşen, çocuklarını tedavi ettirmek ve kızını okula göndermek için geçici kimlik kartlarının çıkarılmasını isteyen İmad Elhuseyin\'in sesini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya duydu. Aile, geçici kimlik kartlarına kavuştu.

Irak\'ın Telafer kentindeki IŞİD zulmünden kaçarak eşi ve 3 çocuğuyla Kahramankazan İlçesi\'ne yerleşen kaynak ustası İmad Elhuseyin, doğuştan parmakları olmayan oğulları 3 yaşındaki Abdulbasid ve 5 yaşındaki Muhammed\'i tedavi ettirmek, 9 yaşındaki kızı Hüda\'yı okula göndermek ve çalışabilmek için geçici kimlik kartlarının bir an önce çıkarılması talebine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yanıt verdi, dönüş yaptı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberi üzerine seslerini duyuran Elhuseyin Ailesi’nin sorunlarını çözmek üzere Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yanı sıra Kahramankazan Kaymakamlığı Sosyal Yardım Vakfı Müdürlüğü, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile iletişime geçerek Elhuseyin Ailesi üyelerinin geçici kimlik kartlarına kavuşmalarına yardımcı oldu. Kahramankazan Kaymakamlığı Sosyal Yardım Vakfı Müdürlüğü ayrıca ailenin çamaşır makinesi, oturma grubu, halı ve yatak takımı gibi diğer ihtiyaçlarını karşıladı. Bazı hayırseverlerinde Kaymakamlık aracılığıyla aileye nakdi yardımda bulunduğu belirtildi.

HÜDA, BİRİNCİ SINIFA KAYDEDİLDİ

Kimliklerin çıkarılmasının ardından Kahramankazan Kaymakamlığı Sosyal Yardım Vakfı Müdürü Dilek Şenyılmaz ilk iş olarak 8 yaşındaki Hüda’yı okula yazdırdı. Atatürk İlkokulu birinci sınıfa kaydolan Hüda Elhuseyin’in Türkçe’yi tam olarak bilemediği için sınıf öğretmenlerinden ayrıca destek alacağı belirtildi.

OKUL KIYAFETLERİ KAYMAKAM AKSAKAL’DAN

Sosyal Yardım Vakfı Müdürü Dilek Şenyılmaz ve vakıf çalışanları aileyi ziyaret ederek Kaymakam Engin Aksakal’ın okul hediyelerini Hüda’ya teslim etti. Okul kıyafetlerini giyen Hüda’nın mutluluğu yüzüne yansıdı. Okuyup doktor olmak istediğini söyleyen Hüda ise ailesine ve çevresine yardım etmek istediğini belirtti. Anne Fatma Felah’ta yardım eden yetkililer ve vatandaşlara teşekkür ettiğini belirtti. Baba İmad Elhuseyin’de, “Yardımlardan dolayı çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun her ihtiyacımızı karşıladınız. Doğuştan parmakları olamayan çocuklarımın tedavisinin ardından bir işe girerek çalışmaya başlayacağım” dedi.



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