Eleştirmenler, “Vavien”i göklere çıkardı

T24 - Avrupa Yakası’nın iki ünlü oyuncusunu buluşturan sinema filmi Vavien, belki de ilk kez çok sayıda eleştirmeni aynı görüşte birleştirdi. Dün vizyona giren filmi “kusursuz” bulan eleştirmenler “Türk Sineması’nda çığır açacak” sözleriyle hayli iddialı konuştular:





Burhan tarihe karışıyor!



Uğur Vardan (Radikal): Engin Günaydın üzerine sinen Burhan Altıntop tiplemesini, Vavien’deki Celal karakteriyle birlikte tarihe karıştırıyor. Bu film hem ’Taylan Biraderler’in, hem de sinemamızın çıtasını yükseltiyor. Kesinlikle kaçırmayın derim.





Zeki, kapkara mizah!





Burak Göral (SİYAD): Taylan kardeşlerin en iyi filmi. Bu filmin Türk sineması’na yeni komedi anlayışı getirmesini temenni ediyorum. Çünkü zeki ve kapkara bir mizah anlayışına sahip. Son yılların en güzel kara komedisi. Sadece finale doğru küçük bir acelecilik var. Onun dışında dört dörtlük bir film.





En iyi senaryo





Murat Özer(SİYAD): Engin Günaydın’ın senaryosu Türk sineması’nda gördüğüm en iyi senaryolardan biri. Taylan Biraderler senaryoyu işlerken metni daha da yukarıya çeken bir anlatım tutturmuşlar. Oyunculuklar da muhteşem.





Kusursuz bir çalışma!



Ali Ulvi Uyanık (Milliyet): Doğru ritimli, matematiği kusursuz bir çalışma. Binnur Kaya ve senaryoyu da yazan Engin Günaydın, sinemamızın açlığını çektiği ’farklı’ oyunculardan... İkisini ve diğerlerini izlemek keyif veriyor.





Geleceğe kalacak film!





Şenay Aydemir (Referans): Engin Günaydın gerçekten çok iyi yazmış. Oyunculuklar da oldukça üst düzey. Vavien geleceğe kalacak en iyi Türk filmlerinden diyebilirim.



Coen kardeşlerden daha iyi!



Cüneyt Cebenoyan (Birgün): Coen kardeşleri andıran, ama onlardan daha da iyi bulduğum bir film. Coen kardeşleri genelde insan düşmanı bulurum, bakış açıları daha karanlıktır. İnsana bakışı daha insancıl bir film olmuş. Yılın en iyilerinden bence.

