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Kültür-Sanat

Eleştirmenler 'Nar'dan yana

48. Uluslararası Antalya Film Festivali´nde ödüller dağıtılmadan Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyeleri kazanını belirledi! 'Nar' 'Zenne'yi kılpayı geçere

14 Ekim 2011 03:00


T24 - 48. Uluslararası Antalya Film Festivali´nde ödüller dağıtılmadan Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyeleri kazanını belirledi! 'Nar' 'Zenne'yi kılpayı geçerek eleştirmenlerin birincisi oldu.


Eleştirmenlerin tercihi 'Nar'

Sinema.müzik.com'un haberine göre, 15 eleştirmenin katıldığı araştırmadan, Ümit Ünal´ın Nar´ı, festivalin en fazla alkışlanan filmi Zenne´nin bir adım önünde birinci çıktı. Merakla beklenen Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm ise hiç oy alamadı.


En İyi Yönetmen dalında bir ´ilk film´ olan Geriye Kalan´ın yaratıcısı Çiğdem Vitrinel en fazla oyu topladı. Vitrinel´i Ümit Ünal izledi. En İyi Senaryo´da ise, Ümit Ünal açık ara ipi göğüslerken En İyi Kadın Oyuncu´da Selen Uçer de (Can) adeta tulum çıkardı. En İyi Erkek Oyuncu dalında Zenne´nin üç başrolünden birini üstlenen Erkan Avcı sinema yazarlarının beğenisini kazanırken aynı filmden Tilbe Saran da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu oldu.


En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Nar´dan Erdem Akakçe birinciliği alırken Behzat Ç.´nin ´delisi´ Hakan Boyav onu izledi.



SİYAD üyelerinin seçimleri şöyle:

Burak Göral (Arka Pencere)

EN İYİ FİLM: Nar
EN İYİ YÖNETMEN: Çiğdem Vitrinel (Geriye Kalan)
EN İYİ SENARYO: Ümit Ünal (Nar)
EN İYİ KADIN: Selen Uçer (Can)
EN İYİ ERKEK: Kerem Can, Erkan Avcı, Giovanni Arvaneh (Zenne)
EN İYİ YARDIMCI KADIN: Tilbe Saran (Zenne)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK: Uğur Polat (Güzel Günler Göreceğiz)


Ceyda Aşar (SİYAD)

(Geriye Kalan, Fedakâr ve Hangi Film adlı yapımlar izlenmediği için değerlendirme dışı tutulmuştur)
EN İYİ FİLM: Zenne
EN İYİ YÖNETMEN: M. Caner Alper, Mehmet Binay (Zenne)
EN İYİ SENARYO: Ümit Ünal (Nar)
EN İYİ KADIN: Selen Uçer (Can)
EN İYİ ERKEK: Erkan Avcı (Zenne)
EN İYİ YARDIMCI KADIN: Tilbe Saran (Nar)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK: Hakan Boyav (Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm)


Ceylan Özçelik (SkyTürk)

EN İYİ FİLM: Zenne
EN İYİ YÖNETMEN: M. Caner Alper, Mehmet Binay (Zenne)
EN İYİ SENARYO: Ümit Ünal (Nar)
EN İYİ KADIN: Pınar Töre (Canavarlar Sofrası)
EN İYİ ERKEK: Kerem Can, Erkan Avcı (Zenne)
EN İYİ YARDIMCI KADIN: İdil Fırat (Nar)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK: Hakan Boyav (Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm)


Cumhur Canbazoğılu (sinemamuzik.com)

EN İYİ FİLM: Nar
EN İYİ YÖNETMEN: Ümit Ünal (Nar)
EN İYİ SENARYO: Ümit Ünal (Nar)
EN İYİ KADIN: Selen Uçer (Can)
EN İYİ ERKEK: Erdal Beşikçioğlu (Behzat Ç. Seni K. Gömdüm)
EN İYİ YARDIMCI KADIN: Tilbe Saran (Zenne)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK: Hakan Duran (Hangi Film)


Çağdaş Günerbüyük (Evrensel)

EN İYİ FİLM: Geriye Kalan
EN İYİ YÖNETMEN: M. Caner Alper, Mehmet Binay (Zenne)
EN İYİ SENARYO: Emrah Serbes (Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm)
EN İYİ KADIN: Selen Uçer (Can)
EN İYİ ERKEK: Erkan Avcı (Zenne)
EN İYİ YARDIMCI KADIN: Tilbe Saran (Zenne)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK: Erdem Akakçe (Nar)


Kerem Akça (Habertürk.com)

EN İYİ FİLM: Nar
EN İYİ YÖNETMEN: Ümit Ünal (Nar)
EN İYİ SENARYO: Çiğdem Vitrinel, Şebnem Vitrinel (Geriye Kalan)
EN İYİ KADIN: Şebnem Hassanisoughi (Geriye Kalan)
EN İYİ ERKEK: Selamo (Yürüyüş)
EN İYİ YARDIMCI KADIN: Nesrin Cavadzade (Güzel Günler Göreceğiz)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK: Hakan Duran (Hangi Film)


Mehmet Açar (Habertürk)

EN İYİ FİLM: Nar
EN İYİ YÖNETMEN: Çiğdem Vitrinel (Geriye Kalan)
EN İYİ SENARYO: Ümit Ünal (Nar)
EN İYİ KADIN: Devin Özgür Çınar (Geriye Kalan)
EN İYİ ERKEK: Erdal Beşikçioğlu (Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm)
EN İYİ YARDIMCI KADIN: Tilbe Saran (Zenne)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK: Hakan Boyav (Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm)


Murat Erşahin (Sinema Dergisi – sinemamuzik.com)

EN İYİ FİLM: Zenne
EN İYİ YÖNETMEN: Çiğdem Vitrinel (Geriye Kalan)
EN İYİ SENARYO: Ümit Ünal (Nar)
EN İYİ KADIN: Selen Uçer (Can)
EN İYİ ERKEK: Erkan Avcı (Zenne)
EN İYİ YARDIMCI KADIN: Tilbe Saran (Zenne)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK: Erdem Akakçe (Nar)


Murat Özer (Arka Pencere)

EN İYİ FİLM: Zenne
EN İYİ YÖNETMEN: Çiğdem Vitrinel (Geriye Kalan)
EN İYİ SENARYO: Ümit Ünal (Nar)
EN İYİ KADIN: Selen Uçer (Can)
EN İYİ ERKEK: Kerem Can, Erkan Avcı, Giovanni Arvaneh (Zenne)
EN İYİ YARDIMCI KADIN: Tilbe Saran (Zenne)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK: Erdem Akakçe (Nar)


Okan Arpaç (Arka Pencere)

EN İYİ FİLM: Canavarlar Sofrası
EN İYİ YÖNETMEN: Ümit Ünal (Nar)
EN İYİ SENARYO: Ümit Ünal (Nar)
EN İYİ KADIN: Selen Uçer (Can)
EN İYİ ERKEK: İbrahim Selim (Canavarlar Sofrası)
EN İYİ YARDIMCI KADIN: İdil Fırat (Nar)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK: Erdem Akakçe (Nar)


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