Eleştirmenler 'Nar'dan yana

T24 - 48. Uluslararası Antalya Film Festivali´nde ödüller dağıtılmadan Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyeleri kazanını belirledi! 'Nar' 'Zenne'yi kılpayı geçerek eleştirmenlerin birincisi oldu.
Sinema.müzik.com'un haberine göre, 15 eleştirmenin katıldığı araştırmadan, Ümit Ünal´ın Nar´ı, festivalin en fazla alkışlanan filmi Zenne´nin bir adım önünde birinci çıktı. Merakla beklenen Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm ise hiç oy alamadı.
En İyi Yönetmen dalında bir ´ilk film´ olan Geriye Kalan´ın yaratıcısı Çiğdem Vitrinel en fazla oyu topladı. Vitrinel´i Ümit Ünal izledi. En İyi Senaryo´da ise, Ümit Ünal açık ara ipi göğüslerken En İyi Kadın Oyuncu´da Selen Uçer de (Can) adeta tulum çıkardı. En İyi Erkek Oyuncu dalında Zenne´nin üç başrolünden birini üstlenen Erkan Avcı sinema yazarlarının beğenisini kazanırken aynı filmden Tilbe Saran da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu oldu.
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Nar´dan Erdem Akakçe birinciliği alırken Behzat Ç.´nin ´delisi´ Hakan Boyav onu izledi.
SİYAD üyelerinin seçimleri şöyle:
Burak Göral (Arka Pencere)
EN İYİ FİLM: Nar
EN İYİ YÖNETMEN: Çiğdem Vitrinel (Geriye Kalan)
EN İYİ SENARYO: Ümit Ünal (Nar)
EN İYİ KADIN: Selen Uçer (Can)
EN İYİ ERKEK: Kerem Can, Erkan Avcı, Giovanni Arvaneh (Zenne)
EN İYİ YARDIMCI KADIN: Tilbe Saran (Zenne)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK: Uğur Polat (Güzel Günler Göreceğiz)
Ceyda Aşar (SİYAD)
(Geriye Kalan, Fedakâr ve Hangi Film adlı yapımlar izlenmediği için değerlendirme dışı tutulmuştur)
EN İYİ FİLM: Zenne
EN İYİ YÖNETMEN: M. Caner Alper, Mehmet Binay (Zenne)
EN İYİ SENARYO: Ümit Ünal (Nar)
EN İYİ KADIN: Selen Uçer (Can)
EN İYİ ERKEK: Erkan Avcı (Zenne)
EN İYİ YARDIMCI KADIN: Tilbe Saran (Nar)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK: Hakan Boyav (Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm)
Ceylan Özçelik (SkyTürk)
EN İYİ FİLM: Zenne
EN İYİ YÖNETMEN: M. Caner Alper, Mehmet Binay (Zenne)
EN İYİ SENARYO: Ümit Ünal (Nar)
EN İYİ KADIN: Pınar Töre (Canavarlar Sofrası)
EN İYİ ERKEK: Kerem Can, Erkan Avcı (Zenne)
EN İYİ YARDIMCI KADIN: İdil Fırat (Nar)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK: Hakan Boyav (Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm)
Cumhur Canbazoğılu (sinemamuzik.com)
EN İYİ FİLM: Nar
EN İYİ YÖNETMEN: Ümit Ünal (Nar)
EN İYİ SENARYO: Ümit Ünal (Nar)
EN İYİ KADIN: Selen Uçer (Can)
EN İYİ ERKEK: Erdal Beşikçioğlu (Behzat Ç. Seni K. Gömdüm)
EN İYİ YARDIMCI KADIN: Tilbe Saran (Zenne)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK: Hakan Duran (Hangi Film)
Çağdaş Günerbüyük (Evrensel)
EN İYİ FİLM: Geriye Kalan
EN İYİ YÖNETMEN: M. Caner Alper, Mehmet Binay (Zenne)
EN İYİ SENARYO: Emrah Serbes (Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm)
EN İYİ KADIN: Selen Uçer (Can)
EN İYİ ERKEK: Erkan Avcı (Zenne)
EN İYİ YARDIMCI KADIN: Tilbe Saran (Zenne)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK: Erdem Akakçe (Nar)
Kerem Akça (Habertürk.com)
EN İYİ FİLM: Nar
EN İYİ YÖNETMEN: Ümit Ünal (Nar)
EN İYİ SENARYO: Çiğdem Vitrinel, Şebnem Vitrinel (Geriye Kalan)
EN İYİ KADIN: Şebnem Hassanisoughi (Geriye Kalan)
EN İYİ ERKEK: Selamo (Yürüyüş)
EN İYİ YARDIMCI KADIN: Nesrin Cavadzade (Güzel Günler Göreceğiz)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK: Hakan Duran (Hangi Film)
Mehmet Açar (Habertürk)
EN İYİ FİLM: Nar
EN İYİ YÖNETMEN: Çiğdem Vitrinel (Geriye Kalan)
EN İYİ SENARYO: Ümit Ünal (Nar)
EN İYİ KADIN: Devin Özgür Çınar (Geriye Kalan)
EN İYİ ERKEK: Erdal Beşikçioğlu (Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm)
EN İYİ YARDIMCI KADIN: Tilbe Saran (Zenne)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK: Hakan Boyav (Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm)
Murat Erşahin (Sinema Dergisi – sinemamuzik.com)
EN İYİ FİLM: Zenne
EN İYİ YÖNETMEN: Çiğdem Vitrinel (Geriye Kalan)
EN İYİ SENARYO: Ümit Ünal (Nar)
EN İYİ KADIN: Selen Uçer (Can)
EN İYİ ERKEK: Erkan Avcı (Zenne)
EN İYİ YARDIMCI KADIN: Tilbe Saran (Zenne)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK: Erdem Akakçe (Nar)
Murat Özer (Arka Pencere)
EN İYİ FİLM: Zenne
EN İYİ YÖNETMEN: Çiğdem Vitrinel (Geriye Kalan)
EN İYİ SENARYO: Ümit Ünal (Nar)
EN İYİ KADIN: Selen Uçer (Can)
EN İYİ ERKEK: Kerem Can, Erkan Avcı, Giovanni Arvaneh (Zenne)
EN İYİ YARDIMCI KADIN: Tilbe Saran (Zenne)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK: Erdem Akakçe (Nar)
Okan Arpaç (Arka Pencere)
EN İYİ FİLM: Canavarlar Sofrası
EN İYİ YÖNETMEN: Ümit Ünal (Nar)
EN İYİ SENARYO: Ümit Ünal (Nar)
EN İYİ KADIN: Selen Uçer (Can)
EN İYİ ERKEK: İbrahim Selim (Canavarlar Sofrası)
EN İYİ YARDIMCI KADIN: İdil Fırat (Nar)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK: Erdem Akakçe (Nar)