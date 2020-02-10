Eleştirmen 'yanlışlıkla' 20 bin dolarlık eseri kırdı

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Meksika'nın en büyük sanat fuarında bir eleştirmen, 20 bin dolar değerindeki bir eseri kırdı.

Associated Press'in aktardığına göre Avelina Lesper isimli bir eleştirmen, ince bir cam rafın üzerine futbol topu, bir taş ve diğer rastgele eşyaların konulduğu bir eseri protesto etmek istedi. Eseri beğenmeyen eleştirmen, eserin yanına boş bir soda şişesi koydu. Bu hareketin ardından eser paramparça oldu.

Meksikalı sanatçı Gabriel Rico tarafından yapılan eser taş ve tenis topu gibi objeleri bir araya doğa bulunan şeyler ile insan yapımı eşyalar arasındaki farklılıkları bir araya getirmeye çalışıyordu.

Eleştirmen Lesper, köşe yazarlığı yaptığı medya grubu aracılığıyla bir video yayımlayarak, "Sanki eser yorumlarımı ve ne hissettiğimi duydu. Eser paramparça oldu, çöktü ve yere düştü" dedi.

Lesper kendisine eserin 20 bin dolar değerinde olduğunun bildirildiğini aktardı.

Eserin sergilendiği galeri konuyla ilgili sert bir açıklamada bulunarak, "Lesper'in esere soda şişesi koyacak kadar yaklaşması ve ardından eleştiri olarak resim çekmesi şüphesiz bir şekilde eserin dağılmasına sebep oldu" dedi. Galeri, eleştirmenin yaptıklarını "profesyonellik dışı ve saygısızca" olarak nitelendirdi