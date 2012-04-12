‘Eleştirdiğim oyunu izlemedim, tekstini okudum’

Yazar İskender Pala, “Günlük Müstehcen Sırlar” oyununa yönelik eleştirisinin ardından sanat dünyasındaki tartışmayla ilgili konuştu. Pala, oyunu izlemediğine yönelik iddialara yanıt verdi, “Oyunu izlemedim ama baştan sonra teksti okudum. Neden izleyeyim ki? Ben onun sanat olduğuna inanmadığım için sanat değeri verip izlemeye gitmedim.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen “Günlük Müstehcen Sırlar” adlı oyunla ilgili İskender Pala’nın kaleme aldığı yazıyla sanat dünyası uzun zaman "müstehcenliği" tartıştı. Pala, köşe yazısında oyunun 16+ işaretiyle sahnelendiğini belirterek “Eğer bu oyunun amacı seyirciye teşhircilik hakkında hayat dersi vermek ise buna devlet parasıyla bayağılıktan başka ne denir?” demişti. Bu sözleri pek çok kesim tarafından eleştirilmişti.

‘Bilgi sahibi olmadığım konuda yazı yazmam’

Pala, sessizliğini A Haber'de yayınlanan Selin Ongun'un sunduğu “Bi Sormak Lazım” programında bozdu. İskender Pala oyunu izlemeden eleştiri yaptığı iddialarıyla ilgili şöyle konuştu:

“Oyunu izlemedim ama okudum. Baştan sonra teksti okudum. İzlemedim neden izleyeyim ki? Ben onun sanat olduğuna inanmadığım için ona sanat değeri verip izlemeye gitmedim. Ama tabi ki tekstini okudum, ondan sonra yazıyı yazdım. Yoksa hiç görmediğim ve hakkında bilgi sahibi olmadığım bir konuda yazı yazar mıyım? Böyle çocukça bir şeyi yapar mıyım?”

‘Devlet eliyle üretilen sanatta 16+ işareti olmamalı’

Oyunu izlememe nedenini “izlemeye değer bulmadım” diyerek açıklayan Pala, “Ban aslında afişe karşıydım. O yazıyı doğru okuyanlar o afişteki 16+ işaretine karşı olduğumu baştan anlamaları gerekir. Tüm dünyada devlet eliyle sanat üretiminde 16+ işareti konulamaz.” dedi.

‘İngiltere’deki algıyı devlet ya da şehir tiyatroları’nda göremiyoruz’

İskender Pala, sanatta en özgürlükçü ülke olarak gösterilen İngiltere’nin dahi “16 +” işareti konulmadığını kaydetti, “İngiltere’de insanların tiyatrodan bekledikleri genellikle İngiltere tarihinin, İngiltere klasiklerinin, İngiltere’de insanların bir vatandaş olarak öğrenmeleri, bilmeleri ve bilgi edinmeleri gereken sanat faaliyetlerini yahut da entelektüel birikimin karşılığını verir. Bizde böyle bir algıyı maalesef Şehir Tiyatroları ve Devlet Tiyatroları’ndan alamıyoruz.” diye konuştu.

‘Oyunun tekstinde müstehcenlik buldum’

Oyunun tekstinin içinde müstehcenlik bulduğunu söyleyen Pala, “Bana göre gelenek içinde yaşadığımız sosyal ve kutsal değerleri bazı şeyleri yadsıyorsa sanatçı duyarlı olmalı. Sanatçı özgür olsun, üretilebilir. Özel tiyatroda bunu yapabilirsiniz. İsteyen gider parasını öder. Bu özgürlüğe karışmam. Ama devletin imkanlarıyla yapıyorsanız, bu toplumun sosyal ve kimlik değerlerine muhalif ya da onları rencide edecek bir alana girerseniz itiraz ederim.” ifadelerini kullandı.