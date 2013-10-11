Dikkat! Poliste artık elektroşok silahı da var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli polislere 3 günlük eğitimin ardından elektroşok silahı dağıtıldı.

Polislerin uğradığı saldırılar ve karşı karşıya kaldığı zor durumlarda kullanması için Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne 20 elektroşok silahı gönderildi. Silahları kullanacak olan Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü personelinden 54 kişiye eğitim verildi.

3 gün eğitimden sonra verildi

3 gün süren eğitimde polislere silahları yakındaki ve uzaktaki hedeflere karşı nasıl kullanacağı öğretildi. İstanbul'da Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Ekipleri'ne gönderilen 20 silah bugün kursu bitiren personele teslim edildi. Yetkililer, silahların özellikle kadına şiddet olayları, rehin alma olayları, polise mukavemet, intihar gibi başlıca olaylarda kullanılacağını belirtti.

10 saniye boyunca sersemletiyor

Kullanımı kolay olan silahlar 7 metreye kadar etkili. Polis, hedefteki kişiyi uyardıktan sonra lazerle şüphelinin üzerinde ateş edeceği yeri belirliyor. Ateş edilecek noktanın 10 cm üstü ve altında boşluk olmaması gerekiyor. Boşluk olması durumunda silahın suçluya bir etkisi olmuyor. Tetiğe bastığında ise suçlu aldığı şok dalgalarıyla 10 saniye boyunca sersemleşiyor. Silahın kalp hastaları dahil kimseyi öldürmediği sadece sersemlettiği belirtildi. Silahlara takılan bir kameranın ise olay sırasında olan biten her şeyi kaydettiği öğrenildi.



İstanbul Emniyeti tarafından bugün kullanımına başlanan silahın genel özellikleri ise şöyle;

-Elektroşok cihazları 7 metreye kadar etkili

-Hedef seçtiği kişiyi şok dalgalarıyla 10 saniye sersemletiyor

-Sudaki insan dahil hiç kimseye karşı öldürücü özelliği yok

-Bir kişiye 24 saat içinde 3 kereden fazla kullanıldığında zarar verebilir

-Silahın üzerindeki kamera sayesinde atış anı kaydediliyor

-Kamera bir saate kadar kayıt yapabiliyor

-Silah elektrikle şarj oluyor.

Elektroşok silahı TBMM gündeminde



İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün bugünden itibaren kullanmaya başlayacağı 54 adet elektro şok silahı ile ilgili kimi kaygılar CHP tarafından TBMM’ye taşındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, İçişleri Bakanı Muammer Güler’e, “Saldırganın 10 saniye boyunca sersemletilmesi nasıl sağlanmaktadır, şok dalgaları insana zarar vermiyor mu? Bu dalgaların zarar vermediğine dair hangi teknik ve tıbbi raporlar alınmıştır? Bu amaçla personeliniz üzerinde uygulama yaptınız mı? Doz ayarı nasıl yapılıyor, doz aşılırsa vücuttaki etkisi ne oluyor? Polislerin, saldırganın göz, ağız, kulak, gırtlak, jenital bölge gibi hassas yerlerinden yanlışlıkla vurması durumunda insan vücudunda nasıl bir etki yaratılmaktadır? Bu durumda vücutta kalıcı zarar oluşuyor mu?” diye sordu.

CHP'nin soru önergesi

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Bakan Güler’in yanıtlaması istemiyle TBM’ye soru önergesi sundu. Oran, önergesinde, “Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne 20 adet elektroşok silahı gönderildiği, silahları kullanacak olan Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğündeki 54 personele 3 günlük eğitim verildiği ve silahların bugünden itibaren kullanılacağı basına yansımıştır” dedi. CHP’li Oran, İçişleri Bakanı Muammer Güler’e şu soruları yöneltti:

Personelde denediniz mi nereden biliyorsunuz?

- Bu silahlar hangi durumlarda kimlere karşı kullanılacaktır? Silahın kullanımı için Türkiye’de kaç personelinizi eğittiniz?

- Silahın çalışma mantığı nedir, saldırganın 10 saniye boyunca sersemletilmesi nasıl sağlanmaktadır, şok dalgaları insana zarar vermiyor mu? Bu dalgaların zarar vermediğine dair hangi teknik ve tıbbi raporlar alınmıştır? Bu amaçla personeliniz üzerinde uygulama yaptınız mı?

- Resmi olarak bugünden itibaren kullanılan bu silahı denemek amacıyla önceki günlerde herhangi bir olayda/saldırıda kullandınız mı, sonucu ne oldu?

- Silahın uyguladığı elektro şokun doz ayarı nasıl yapılmaktadır, belirlenen doz miktarının aşılması halinde ne olacaktır?

- Bir kişi üzerinde 24 saatte 3 kezden fazla kullanıldığında zarar verdiği açıklanması karşısında bu durumu önlemek için hangi önlemleri alacaksınız? Bu durumda insan vücudunda nasıl bir zarar vermektedir?

Ya hassas yerden vurulursa?

- Polislerin, saldırganın göz, ağız, kulak, gırtlak, jenital bölge gibi hassas yerlerinden yanlışlıkla vurması durumunda insan vücudunda nasıl bir etki yaratılmaktadır? Bu durumda vücutta kalıcı zarar oluşuyor mu?

- Silah üzerinde bulunan ve bir saatlik kapasitesi olduğu belirtilen video kaydı ne amaçla kullanılacaktır? Bu görüntülerin kötüye kullanımının önlenmesi ve denetimi nasıl sağlanacaktır?

İhale mi yapıldı, kaç adet alındı?

- Bu silahları üreten firma kimdir, ne zaman hangi ihale yöntemiyle bu silahtan kaç adet satın alınmıştır? Silahın birim fiyatı nedir ve hangi ile kaçar adet gönderdiniz? Bu silahların optimum kullanım süresi nedir?