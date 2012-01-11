Elektronik sigaranın satışına sınırlama geliyor

T24 -

Dumansız hava sahasının delinmesine neden olduğu için yasa ile sınırlanan nargileden sonra elektronik sigara da yasa kapsamına alınıyor.Zaman'ın haberine göre, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen resmî yazıda düzenleme alanının genişletilmesi istendi. Düzenlemeye tütün ve tütün benzeri ürünlerin tamamı girerken, bunun içine elektronik sigara da dâhil oldu.Onlarca internet sitesinde 'mucize ürün' diye tanıtımı yapılan elektronik sigaralar, tütünden elde edilen nikotinin su buharı ve nefesle çekilmesini sağlıyor.18 yaşından küçüklerin de alabildiği elektronik sigaralar 100-150 lira arasında satılıyor. Aynen sigarada olduğu gibi tükenen kartuşların yenilenmesi, sürekli satılmasını sağlıyor. Ürünle ilgili denetimler de yetersiz kalıyor.Göğüs hastalıkları uzmanları, gençler arasında kullanımı hızla artan elektronik sigarayla ilgili, "Zararsızmış diye e-sigaraya başlayanlar nikotin bağımlısı oluyor." tespiti yapıyor. Hem nargile hem de elektronik sigarayı kapsayan düzenleme önümüzdeki günlerde Meclis'te görüşülecek. Düzenlemeyle 'Açık ve kapalı alanlarda rahatça içilebilir' sloganları ile tanıtılan bu ürünlere sınırlama getirilecek.Düzenleme çıkarsa bu ürünlerin internetten satışı yasaklanacak ve reklamı yapılamayacak. 18 yaşından küçüklere de satılması aynı sigara gibi uygulanacak. Denetimleri de sıklaştırılacak.