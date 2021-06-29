Elektronik sigara üreticisi Juul'e 40 milyon dolar ceza

Elektronik sigara üreticisi Juul, gençleri sigara özendirdiği gerekçesiyle ABD'de açılan davada 40 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Amerika'da elektronik sigaralar için açılan davaların yüzde 75'i en yaygın satıcılardan biri olan Juul'e açıldı. Juul, Kuzey Carolina eyalet mahkemesine 40 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. Ayrıca bundan sonra çeşitli elektronik sigara aromalarını, sosyal medya reklamlarını, konser sponsorluklarını kullanamayacak ve gençlere erişimi engellenecek.

Elektronik sigaralar için açılan davaların büyük çoğunluğu, bu ürünlerin yan etkilerinden habersiz olan genç yetişkinler veya reşit olmayan çocukların ebeveynleri tarafından açılıyor.

Amerika'da Juul' a açılan ve 40 milyon dolar ceza kararına bağlanan mahkemenin iddiaları şu şekilde;

-Juul ürünlerini gençleri cezbedecek şekilde pazarladı

-Şirket nikotin kullanımını pazarladı

-Pazarlama ekibi, nikotin ürünlerinin tütün sigaralarından daha etkili olduğunu ve daha fazla bağımlılık yaptığını anlatmadı.

-Şirketin ürünleri sağlığa zarar veriyor ve aşırı derecede tehlikeli.

-Ölüme Sebebiyet Davası