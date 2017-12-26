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Yaşam

Elektronik sigara patladı, ev kül oldu

Denizli'de şarj için prize takılan elektronik sigara büyük gürültüyle patladı

26 Aralık 2017 00:48

Denizli’de, bir apartmanın üçüncü katındaki dairede şarj için prize takılan elektronik sigara büyük gürültüyle patladı. Patlama sonucu yangın çıkan evde bulunan 3 kişi, itfaiye ekiplerince balkondan tahliye edildi.

Bu sabah saat 09.00 sıralarında oturma odasında, şarj aletiyle gece prize takılan elektronik sigaranın patlaması nedeniyle çıktığı belirlenen yangında, alevler kısa sürede tüm odayı sardı. Patlama sesine uyanan Sebahattin Subak, eşi ve kızıyla birlikte panik içinde balkona kaçtı.

İtfaiye merdiveniyle kurtarıldılar

Subak’ın ‘Yangın var’ diye bağırarak yardım istemesi üzerine çevredekiler, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracılığıyla 3 kişilik Subak ailesini balkondan indirerek kurtardı. Ekipler, bir yandan da diğer odalara sıçrayan yangına su sıkarak, müdahale etti. Alevler, yaklaşık 1 saatte söndürülürken yangın nedeniyle ev, kullanılmaz hale geldi.

Subak ailesinin akrabası yakını, yangının elektronik sigaranın patlamasıyla çıktığını belirterek, “Evde yaşayanlar uyurken bir patlama olmuş. Elektronik sigaranın kullanılmamasını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

 

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