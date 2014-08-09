Elektronik sigara patladı; 1 kişi öldü

İngiltere'de şarjdaki elektronik sigarası patlayan bir kişi, evde çıkan yangın nedeniyle yaşamını yitirdi. Evde başlayan yangının itfaiye gelmeden kendiliğinden söndüğü, bu kişinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı açıklandı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, bir itfaiye görevlisi "Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma devam ediyor, ancak elektronik sigaranın orijinal şarj cihazıyla şarj edilmediğini tahmin ediyoruz" dedi.

İtfaiye görevlisi, elektronik cihazların gece şarjda bırakılmaması ve elektronik sigaraların farklı cihazların parçaları bir araya getirilerek kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Merseyside kentinde Ocak ayından beri elektronik sigaradan kaynaklanan dokuz yangın çıktığı belirtiliyor.