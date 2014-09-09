'Elektronik sigara kartuşları çocukları zehirliyor'

Doktorlar elektronik sigara kartuşlarını zehirlenmeleri riskine karşı çocuklardan uzak tutmaları kınusunda yetişkinleri uyardı.

Archives of Diseases in Childhood isimli tıp dergisinde yayımlanan habere göre, doktorlar uyarıyı iki yaşındaki bir kız çocuğunun kartuşu ağzına sokması ve birkaç damla sıvıyı yalaması üzerine yaptı. Kusan çocuk hastaneye kaldırıldı ve iyileşti. Ancak hekimler yüksek dozlardaki nikotinin öldürücü olabileceğini düşünüyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, nikotin kartuşları çocukların olduğu ortamlarda ispirto, ilaç ve çamaşır suyu ile aynı muameleyi görmeli, yani ulaşamayacakları yerlerde saklanmalı.

Son dönemlerde elektronik sigaralar tiryakiler arasında revaçta. İngiltere'de 2 milyondan fazla insanın e-sigara kullandığı düşünülüyor. Ancak nikotin zehirlenmesi vakalarında da benzer bir artış söz konusu.

İngiltere'de kamu sağlığı hizmetlerinin bir parçası olan Ulusal Zehirlenme Bilgilendirme Servisi, geçen yıl 139 nikotin zehirlenmesi vakası ile karşılaştıklarını söyledi.

2012 yılında bu sayı sadece 29 iken, ondan önceki beş yıl boyunca toplam vaka sayısı 36 idi.

40 miligram kadar nikotin yetişkinlerde öldürücü doz olabiliyor.

Bunun çok daha azı ise çocuklarda öldürücü olmak için yeterli.