Elektronik sigara güvenilir değil

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), elektronik sigaraların güvenilir ya da sigara alışkanlığını bırakmaya yardımcı olduğuna dair kanıt bulunmadığını bildirdi.



DSÖ yetkilisi Douglas Bettcher, ilk olarak Çin'de üretilen, özellikle internet üzerinden satılan bu ürünle ilgili zehirli madde testi ve klinik deneyler yapılmadığını vurgulayarak, elektronik sigaranın güvenli ya da sigarayı bıraktırma özelliği olduğuna dair bilimsel hiçbir kanıt bulunmadığını belirtti.



Elektronik sigaranın, nikotin bağımlılığından kurtulmak için önerilen nikotin sakızı ya da nikotin bantları gibi onaylı bir ürün olmadığı kaydedildi.

DSÖ üyesi 193 ülkenin sağlık yetkilileriyle, elektronik sigaralarla ilgili "düzmece ve yanlış iddialar" konusunda temasta olduklarını söyleyen Bettcher, Türkiye'nin halihazırda bu ürünleri yasakladığını da hatırlattı.



(AA)

