'Elektronik şehadet getirmeyen, islam ve helal uzantılı site alamayacak'

İnternet alan uzantılarındaki sınırlamaların kalkacak olması, şirketleri harekete geçirdi. 1930 yeni alan uzantısı için tescil girişimi yapılırken, elektronik ortamda ‘kelime-i şehadet’ şartı aranan .islam ve .halal uzantıları için tek başvuru Türkiye’den geldi.

İnternet alan adlarındaki .com, .org gibi uzantılardaki sınırlamaların kalkması, dünya çapında 1930 yeni alan adı uzantısını gündeme getirdi. Bu alanda standartları belirleyen kuruluş olan İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu’na (ICANN) Türkiye’den 2 kuruluş toplam 10 jenerik alan uzantısı için başvuru yaptı.

Bunlardan biri .ist ve .istanbul uzantıları için ICANN’a 370 bin dolar ödeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi olurken, diğer kuruluş olan Asia Green IT System Bilgisayar’ın alan uzantısı başvuruları ve bunların gerekçesi sadece teknoloji değil, siyaset alanında da tartışılacak cinsten. Merkezi İstanbul Bahçelievler olan Asia Green, ICANN’e toplam 8 alan uzantısı için 1.5 milyon dolar ödedi.

'Elektronik şehadet getirmeyene verilmeyecek'

Necdet Çalışkan'ın Habertürk'te yer alan haberine göre, Asia Green’in İran asıllı Mehdi Abbasnia adlı yetkili ismi aracılığıyla yaptığı başvuruda, .islam, .halal, .shia gibi uzantılar da yer aldı. Bu uzantıları ne için kullanacağını da ICANN’e bildiren şirketin açıklamasında, Asia Green .islam alan uzantısını vereceği kişilerden elektronik olarak kelime-i şehadet getirme şartı da isteyeceğini duyurdu. Açıklamada, “(.islam alan uzantısını kullanmak isteyen kullanıcılar) Kayıt olanlar, bir Müslüman olarak elektronik ortamda şehadet (Şahitlik ederim ki, Allah’tan başka hiçbir İlâh yoktur ve Hz. Muhammed, O’nun kulu ve elçisidir) getirdiğini kabul etmek zorundadır” denildi.

‘Bu alan adıyla müslümanları birleştireceğiz'

Asia Green’in “topluluk” oluşturma adı altında yaptığı başvuruda ‘.islam’ uzantısıyla dijital ortamda Müslümanları tek çatıda birleştirmenin amaçlanıldığı belirtildi. 82 sayfalık belgede şu ifadeler yer aldı: “Dünya çapında yüz milyonlarca Müslüman var ve inançlarını çok farklı şekilde yerine getiriyorlar. Temel inançları çerçevesinde birleşmiş olan bu gruplardan kökeni 1400 yıl geçmişe dayananlar bile var. Ancak şimdiye kadar bu kesimleri birleştirecek bir yol ve ortak bie İslam anlayışı yoktu. “.islam” jenerik alan uzantısı bunu değiştirecek.”

Türkçe karaktere başvuran çıkmadı

Yeni uzantılara Türkiye’den ilginin az olduğunu söyleyen Deriş Patent ve Marka Acenteliği Marka Vekili Berrin Kalenderli, “Başvurular 30 Mayıs’ta sona erdi. 12 Ocak 2013’e kadar itiraz süreci var. 15 dilde, 13 farklı alfabede uzantı için başvuruldu ancak Türkçe tek bir başvuru olmadı” dedi.