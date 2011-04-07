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Yaşam

ELEKTRONİK MAĞAZADA İZDİHAM ANKARA (A.A)

07 Nisan 2011 12:05

-ELEKTRONİK MAĞAZADA İZDİHAM ANKARA (A.A) - 07.04.2011 - Başkentte açılışının üçüncü yılını kutlayan mağazada yapılan indirim izdihama neden oldu. Etimesgut'taki bir alışveriş merkezinde bulunan elektronik perakendecisi mağaza şubesinin, yaş gününü indirimli ürünlerle kutlayacağını duyurması üzerine vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş merkezinin önünde beklemeye başladı. Vatandaşlar, soğuk havaya rağmen 06.00'da açılacak mağazanın bulunduğu yerde uzun kuyruk oluşturdu. Mağazanın açılmasıyla birlikte içeriye ilk girenler, kısa sürede LED ve LCD televizyonlarla bilgisayarları bitirdi. Bazı ürünlerin depodan çıkartılarak müşterilere verilmeye çalışıldığı mağazada, zaman zaman vatandaşlar arasında tartışmalar yaşandı.

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