-ELEKTRONİK KİTAP OKUYUCU SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR ANKARA (A.A) - 13.12.2010 - Dünyada her gün kullanıcı sayısı artan elektronik kitaplar, kağıda basılan, elden ele dolaşan, ciltlenip kütüphanelerde saklanan ''gerçek kitapların'' geleceğini tehdit etmeye başladı. Yapılan bir araştırmaya göre 2 yıl sonra e-Kitap kullanıcı sayısı 30 milyona ulaşacak ve bu sayı her geçen yıl katlanarak artacak. AA muhabirinin ABI Research şirketinin verilerinden derlediği bilgilere göre, şu an en çok pazar payına ABD'de sahip olan e-Kitap, dünyada da geniş kullanıcı kitlesine ulaşacak. Araştırmaya göre 2012 yılında yaklaşık 15 milyon olacak kullanıcı sayısı, 2013 yılında 30 milyona ulaşacak ve katlanarak artacak. Kitapların en çok dijital ortama taşındığı ülke olan ABD'yi, sırasıyla Batı Avrupa, Doğu Avrupa ve Asya ülkelerinin özellikle Çin'in takip etmesi bekleniyor. Ancak e-Kitap üreticileri için büyük bir pazar olan Çin'de, dijital içerik eksikliği, okur yazarlık oranının düşüklüğü ve cihaz fiyatları söz konusu şirketler için üç önemli engel olarak duruyor. Son olarak Google, bazıları ücretsiz 3 milyondan fazla dijital kitabın bulunduğu ''books.google.com'' sitesiyle online kitap pazarına girmişti. Pazarın lideri Amazon Kindle'ın fiyatı, özelliklerine göre 139 ile 189 dolar arasında değişiyor.