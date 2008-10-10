Elektronik kimlikler parmak izini tanıyacak

Elektronik özellikli yeni T.C Kimlik Kartları, çipli olacak ve parmak izi uygulamasını destekleyecek. 2010’da kullanılacak akıllı kimlik kartları daha sonra damar izi teknolojisini de içerisinde barındıracak.



Teknoloji ve tasarımını TÜBİTAK’ın yaptığı, çalışmalarını Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü elektronik özellikli yeni T.C Kimlik Kartları çip uygulamasıyla birlikte geliyor. 2010 yılında kullanılmaya başlaması planlanan yeni kimlik kartlarının tanıtımı Cebit Bilişim Fuarı’nda kurulan stantta yapılıyor.



Bolu’da test çalışmaları yürütülen e-kimlik kartı projesiyle, yeni nüfus cüzdanları çip teknolojisini taşıyacak ve kredi kartı boyutlarında olacak. Çip sistemi üzerinde birçok vatandaşlık bilgisini taşıyacak kimlik kartlarında ayrıca kullanıcının fotoğraf ve parmak izi gibi bilgileri de yer alacak.



Nüfus İdaresi yetkililerinden alınan bilgilere göre, kişiye özel güvenlik bilgileri bununla da kalmayıp, bir sonraki aşamada çipli kartlarda vatandaşlarının damar izleri de bulunacak. Tek parmaktan alınacak olan damar izi sayesinde kötüye kullanımın üst seviyede teknoloji ve güvenlik standartlarıyla önüne geçilmesi planlanıyor. Kartta taşınacak olan tüm kişisel bilgiler ayrıca merkezi veri tabanı üzerinde de tutulacak.



Üst seviyede güvenlik



Yeni e-kimlik kartları, temel olarak bir nüfus cüzdanı olmakla birlikte, internet üzerinden hizmet veren kamu ve özel sektördeki tüm kurum ve kuruluşlar tarafından ‘elektronik kimlik doğrulama’ amacıyla da kullanılacak.

Kimlik kartı bu amaca ulaşabilmek için en son teknoloji kullanılarak ve uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilmiş durumda. Yeni kartın en temel özellikleri arasında taklit edilemez olması, tahrip ya da tahrif edildiğinde değişikliğin tespit edilmesine imkân tanıyan güvenlik özellikleri yer alıyor.



Kart erişim cihazıyla birlikte kullanılacak



Nüfus müdürlüklerinden alınacak olan elektronik kimlik kartları, tüm vatandaşlık bilgilerinin yer aldığı MERNİS ile uyum içinde çalışıyor. Elektronik kimlik doğrulama sistemi, doğrudan merkezi kimlik doğrulama yapmıyor. Bunun yerine güvenilir aracı kimlik doğrulayıcılar kullanılıyor.



Bunlar, sistemin bir parçası olup, kimlik kontrolünün kişinin bulunduğu yerde yapılmasını sağlıyor. Kimlik erişim cihazının yuvasına e-kimlik kartı yerleştirildiğinde, PIN kodunun girilmesi, parmak izinin okutulmasının ardından kimlik sonuçlarına hızla ulaşılabiliyor.

Bunun ardından da hastanelerde, vergi dairelerinde, belediyelerde ve daha birçok kuruluşta direkt olarak bu kart üzerinden işlemlerin yapılması sağlanacak.

