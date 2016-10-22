Elektronik kimlik kartlarının dağıtılacağı 10 il belli oldu

TÜBİTAK tarafından uzun süredir geliştirilen ve bir süredir pilot illerde denenen elektronik kimlik kartları yaygın olarak kullanılmaya başlanıyor. Dağıtıma başlanması planlanan 10 il açıklandı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, yıllardır geliştirilen ve pek çok kez revizyon gören yeni elektronik kimlik kartları yaygın olarak dağıtılmaya başlayacak. TÜBİTAK tarafından geliştirilen yeni kimlik kartları kredi kartı formunda olacak ve içerisinde farklı çiplerde bilgiler saklayacak. Pilot il olarak belirlenen Kırıkkale’de dağıtılan ve kullanılmaya başlayan kartlar içerisinde Trabzon gibi büyük illerinde bulunduğu 10 ile dağıtılacak. Güvenlik konusunda pek çok endişenin bulunduğu kartların 10 ile dağıtılması akla büyük güvenlik endişelerini de getiriyor.

Güvenlik endişesi devam ediyor

TÜBİTAK tarafından geliştirilen sistemde bilgilerin ne kadar güvende olacağı en büyük soru işareti. Değiştirilmesi mümkün olmayan bu bilgiler hayat boyunca kişiyle beraber kalacak. Sızdırılması ve sahte delil üretilmesi gibi durumlarda ise parmak iziniz delil olarak gösterileceği için yapabileceğiniz pek bir şey bulunmayacak.

Durumun kötülüğü nedeniyle sistemin tamamen gözden geçirilmesi ve açılmış olabilecek arka kapıların kapatılması kartların dağılmadan önce yapılması gereken önemli güvenlik önlemlerinden. Bu sorunlar devam ederken ise Rize, Artvin ve Trabzon‘da yaşayan vatandaşlara elektronik kimlik kartlarının müracaatları alınmaya başladı. Öncelikli olarak Doğu Karadeniz’deki illere dağıtımı yapıldıktan hemen sonra ise Uşak, Burdur, Erzincan, Erzurum, Adıyaman, Aksaray ve Yalova’ya kartlar dağıtılmaya başlayacak.

2017’nin Ocak ayı itibariyle başlayacak olan kart dağıtımları kademeli olarak ülke geneline yayılacak ve birkaç yıl içerisinde tüm kimlik kartları değiştirilmiş olacak. Kartları alabilmek için randevulu bir şekilde il veya ilçe nüfus müdürlüğünüze başvurabilmeniz mümkünken randevu almadan da gidebilirsiniz. Biyometrik fotoğrafın zorunluğu olduğu başvuruda parmak izi, parmak damar izi, avuç içi gibi biyometrik bilgilerinizin neredeyse hepsi alınacak.