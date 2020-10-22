Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile yapılan elektronik kimlik doğrulama sistemi ile ilgili esaslar belirlendi. Kimlik kartında, kişi bilgileri, fotoğraf, imza, yonga, MRZ ve barkod alanları, biyometrik veri, elektronik sertifikalar ile güvenlik öğeleri bulunacak.

Kimlik kartının elektronik imza aracı olarak kullanılmasında elektronik imza kanunu hükümleri uygulanacak.

Kimlik kartının temassız yongasındaki bilgiler ikili antlaşma yapılan ülkelerde seyahat belgesi olarak kullanılabilecek.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı elektronik kimlik doğrulama sistemi yönetmeliğine göre, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) ile ilgili inceleme, değerlendirme ve izin işlemlerini gerçekleştirmek EKDS Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak.

Elektronik kimlik doğrulama ve kimlik doğrulamanın arşivlenmesine ilişkin hizmeti sağlayacak kamu veya özel hukuk tüzel kişilerince oluşturulacak Kimlik Doğrulama Hizmet Sağlayıcılığı (KDHS) için İçişleri Bakanlığı’na başvuru yapılacak.

KDHS’ler, EKDS’ye ilişkin imza oluşturma ve doğrulama verileri ile sertifikasını Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışına çıkaramayacak. KDHS’ye ait imza oluşturma ve doğrulama verilerinin geçerlilik süresi 10 yılı aşamayacak.

Kimlik kartındaki veriler kimlik doğrulama amacı dışında kullanılamayacak.

Biyometrik veriler ile kimlik kartlarına ait PIN veya PUK bilgileri toplanamayacak, saklanamayacak ve paylaşılamayacak.