Elektronik kimliğe geçecek ilk 10 il belli oldu

Rize, Artvin ve Trabzon‘da yaşayan vatandaşlara elektronik kimlik kartlarının müracaatları alınmaya başladı. Öncelikli olarak Doğu Karadeniz’deki illere dağıtımı yapıldıktan hemen sonra ise Uşak, Burdur, Erzincan, Erzurum, Adıyaman, Aksaray ve Yalova’ya kartlar dağıtılmaya başlayacak.

2017’nin ocak ayı itibariyle başlayacak olan kart dağıtımları kademeli olarak ülke geneline yayılacak ve birkaç yıl içerisinde tüm kimlik kartları değiştirilmiş olacak. Kartları alabilmek için randevulu bir şekilde il veya ilçe nüfus müdürlüğünüze başvurabilmeniz mümkünken randevu almadan da gidebilirsiniz. Biyometrik fotoğrafın zorunluğu olduğu başvuruda parmak izi, parmak damar izi, avuç içi gibi biyometrik bilgilerinizin neredeyse hepsi alınacak.

TÜBİTAK tarafından geliştirilen sistemde bilgilerin ne kadar güvende olacağı en büyük soru işareti. Değiştirilmesi mümkün olmayan bu bilgiler hayat boyunca kişiyle beraber kalacak. Sızdırılması ve sahte delil üretilmesi gibi durumlarda ise parmak iziniz delil olarak gösterileceği için yapabileceğiniz pek bir şey bulunmayacak.

Durumun kötülüğü nedeniyle sistemin tamamen gözden geçirilmesi ve açılmış olabilecek arka kapıların kapatılması kartların dağılmadan önce yapılması gereken önemli güvenlik önlemlerinden.