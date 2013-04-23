Elektronik kelepçe 77 yaşındaki Nazife Teyze’nin bileğinde ödem yaptı

Hülya Karabağlı/ Ankara

77 yaşındaki Nazife Babayiğit, dağdaki oğluna kazak yolladığı için ‘yardım ve yataklık’ suçundan önce 6 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Hasta ve yaşlı olması nedeniyle 25 aylık ev hapsine mahkum oldu. Ayak bileğine elektronik kelepçe takıldı.

İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel, dağdaki oğluna kazak ördüğü için ‘yardım ve yataklık’ suçundan cezası ev hapsine indirilen 77 yaşındaki Nazife Babayiğit’in ayak bileğine takılan elektronik kelepçenin ödem yaptığını Meclis gündemine taşıdı ve Adalet Bakanı’na sorular yönlendirdi. Tüzel, Nazife Teyze’nin evinden çıkamaması, yürüyüş yapamamasının sağlığını olumsuz etkilediğini ve elektronik kelepçenin ödem oluşturduğunu söyledi. Tüzel, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e, TBMM’de kabul edilen 4. Yargı Paketi’nin Nazife Teyze’ye uygulanıp uygulanmayacağını da sordu. Tüzel’in, Adalet Bakanı’na yönlendirdiği soru önergesi ve gerekçesi şöyle.

21 yıl önce asker ve özel tim baskısıyla göç etmiş

Kocaeli'nin Gebze İlçesi'ne bağlı Pelitli Köyü'nde yaşayan 77 yaşındaki Nazife Babayiğit, PKK 'nın dağ kadrosuna katıldığı ileri sürülen oğluna kazak ve vesikalık fotoğrafını göndermek istemesi üzerine prangalı ev hapsine çarptırıldığı haberleri basında yer almıştır.

Ördüğü kazağı oğluna gönderdiği için “terör örgütüne yardım ve yataklık” etmek suçundan gözaltına alınarak önce 6 yıl ağır hapse mahkum edilen Nazife Babayiğit, yaşlı ve hasta olması nedeniyle ailesi ve avukatlarının itirazı üzerine ayağına elektronik kelepçe takılarak 25 ay ev hapsine mahkum edilmiştir.

18 Nisan 2013 tarihinde evinde ziyaret ettiğim Nazife Babayiğit, ailesi ile birlikte 21 yıl önce asker ve özel tim baskısı nedeniyle Kocaeli’ne göç etmek zorunda kalmıştır. Nazife Babayiğit'in oğluna sadece kendisinden iyi bir haber alabilmek için kendi ördüğü bir kazak ve vesikalık fotoğrafını göndermek istemesi nedeniyle ayağına elektronik kelepçe takılması ve eve hapsedilmesi ne vicdanlara, ne de hukuka sığmaktadır.

Elektronik kelepçe ayağını sıkıyor

77 yaşındaki hasta ve bakıma muhtaç annenin, ayağındaki elektronik kelepçe ayak bileklerini sıktığı için ödem oluşmuş olup, ağrı yaptığı yönünde şikayetleri vardır. Evinden dışarı çıkamaması, yürüyüş yapamaması vücut dolaşım sistemini ve sağlığını olumsuz etkilemektedir.

-Yetmiş yedi yaşında bir annenin evladını araması, sağlığından haberdar olmak için ördüğü kazağı göndermesi “örgüte yardım yataklık” suçu olarak kabul edilebilir mi?

-Bir annenin 20 yıldır göremediği çocuğuna ördüğü kazağı göndermesi gibi davranışlar annelik içgüdüsü olarak değerlendirilemez mi? Anneliğin kutsallığı etnik kimliğine ve siyasi görüşüne göre mi değerlendirilmektedir?

Kamu yararına dosya bozulamaz mı?

-Geçtiğimiz günlerde Meclis’te kabul edilen 4. Yargı Paketi, elektronik kelepçeye mahkum edilmiş 77 yaşındaki Nazife anneye uygulanacak mıdır?

-4. Yargı paketinden yararlanamıyor ise, bu dosyanın kamu yararına bozulması yönünde bir adım atılması mümkün müdür?

-Çözüm görüşmeleri devam ederken bu şekilde ceza almış aileler için acilen bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?