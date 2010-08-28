-ELEKTRONİK EŞYADA TERCİH SANAL ALEM ANKARA (A.A) - 28.08.2010 - Turgut Özal Üniversitesi öğretim üyelerince yapılan araştırmada, tüketicilerin özellikle elektronik eşya satın almada sanal alemi tercih ettikleri belirlendi. Turgut Özal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurettin Alabay, Yrd. Doç. Dr. Lamiha Gün ve Araştırma Görevlisi Ahmet Özkardaş ile yaptıkları araştırma sonucunda ''Sosyalleşen Tüketici Raporu'' hazırladıklarını bildirdi. Sosyal medya ağlarının son yıllarda yükselişi ve bunun özellikle işletmeler tarafından kullanılabilir araç olması dolayısıyla sosyalleşen tüketicilerle ilgili araştırma yaptıklarını belirten Alabay, şimdiye kadar yapılan sosyal medya ağı araştırmalarının daha çok sosyal medyanın kullanım oranlarıyla ilgili olduğunu söyledi. Kendilerinin sosyal medya üzerindeki tüketicilere ilişkin araştırma yaptıklarını anlatan Alabay, herkesin aslında tüketici olduğunu kaydetti. Alabay, ''Tüketicilere ilişkin hazırladığımız 90 soruyu, internet üzerinden Marmara Sosyal Araştırmalar Tanıtım ve Danışmanlık Kurumu'nun sitesinde yayımlayarak, 1500 kişiye davetiye göndererek anket yaptık. Bin 55 kişinin verdiği cevaplardan, tüketicilerin sosyalleşmesiyle ilgili rapor hazırladık'' dedi. -''EN ÇOK KULLANILAN FACEBOOK''- Ankete İstanbul'dan yüzde 53, Ankara'dan yüzde 20, 8 ilden de yüzde 27 katılımın olduğunu ifade eden Alabay, katılımcıların yüzde 85'inin üniversite mezunu, yüzde 90'ının aylık gelirinin 1000 liranın üzerinde, yüzde 68'inin de 25-34 yaş grubunda olduğunu söyledi. Alabay, şöyle konuştu: ''İnternetten en çok yüzde 77 ile cep telefonu, yüzde 70 ile bilgisayar ve yüzde 50 ile fotoğraf makinesi ve kamera alındı. Tüketicilerin satın alma kararlarında kullandıkları bilgi kaynakları yüzde 64 arama motorları, yüzde 48 geçmiş tecrübeleri, yüzde 43 internet reklamları ve yüzde 38 sosyal paylaşım ağları olduğu tespit edildi. Tüketici kararlarını en çok etkileyen faktörler yüzde 34 fiyat, yüzde 32 marka, yüzde 22 sosyal medyadaki olumlu yorumlardır. Türkiye'de en çok kullanılan medya ağları yüzde 84 facebook, yüzde 82 internet yorumları, yüzde 72 forumlar, yüzde 67 you tube, yüzde 60 wikipedia, yüzde 30 twitterdır.''