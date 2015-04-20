Elektronik çöp dağları geri dönüştürülemiyor

2014'te dünya çapında çöpe atılan 41,8 milyon tonluk elektronik eşyanın %60'ı eski mutfak, banyo ve çamaşırhane cihazlarından oluşuyor.

Birleşmiş Milletler Üniversitesi'nden araştırmacıların hazırladığı rapora göre çöp dağlarının çoğunluğunu eski mikrodalga fırınlar, çamaşır ve bulaşık makineleriyle diğer elektrikli ev eşyası oluşturuyor.

Bu eski eşyanın sadece %16'sı, gerektiği şekilde geri dönüşüm ve yeniden kullanım sürecinden geçiriliyor.

BBC Türkçe'de yayımlanan araştırmaya göre dünyada en çok elektronik çöp atan ulus ABD, kişi başına en çok elektronik çöp üretilen bölge ise Avrupa.

Elektronik çöp rekoru

Rapora göre, ulusal düzeyde hesaplamalarda, 2014'te en fazla elektronik çöp yaratan ulus, 7 kilotonun üstüne çıkan Amerikalılar oldu. Çin, 6 kilotunun biraz üzerine çıkarak ikinci sırada, Japonya 2,2 kilotonla üçüncü sırada yer aldı.

Kişi başına yaratılan çöp miktarı esas alınarak yapılan hesaplamada ise, Avrupa ülkelerinin elektronik eşyayı en fazla çöpe atan bölge olduğu belirlendi.

Norveç'te her yurttaş 28,4 kg. kadar elektronik eşyayı çöpe atıyor. Afrika'da ise kişi başına düşen elektronik çöp miktarı 1,7 kilogram.

Yeni modeller dayanıksız

Raporda, evde kullanılan elektronik araç gereçlerin giderek arttığına ve günümüzde üretilen beyaz eşyanın eski modeller kadar uzun ömürlü olmadığına işaret edilerek, bunun sonucunda da elektronik çöp dağlarının yükseldiği kaydedildi.

BM Üniversitesi'nin Rektörü David Malone, elektronik çöplerin değerli bir kentsel maden oluşturduğunu ve bunların geri dönüşüm için kullanılabileceğini söyledi.

Elektronik çöp değerli bir kaynak

41,8 milyon ton elektronik çöpün, 16 milyon ton demir, 1.900 kiloton bakır ve 300 ton altın ile paladyum gibi diğer değerli madenleri içerdiği belirtildi. Rapor, bu kaynakların toplam değerinin 35 milyar dolar olduğunu kaydetti.

David Malone ayrıca, çöpe atılan beyaz eşyada, kurşun gibi zehirli maddelerin yoğun olarak bulunduğunu ve bu nedenle elektronik gereçlerin dikkatli bir şekilde ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.