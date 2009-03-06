T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Elektrogitardaki kaçak öldürdü

Muğla'da 17 yaşındaki lise öğrencisi elektrogitarındaki kaçak nedeniyle akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

06 Mart 2009 02:00

Muğla'nın Fethiye ilçesinde lise öğrencisi 17 yaşındaki Ozan Nail Erten, misafir olarak gittiği bir arkadaşının evinde elektrogitarındaki kaçak nedeniyle akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Dalaman Anadolu Lisesi 11'inci sınıf Öğrencisi Ozan Nail Erten, akrabaları ziyaret için dün Fethiye'ye gitti. Erten, akşam da kafeteryalarda birlikte gitar çaldıkları müzik grubundaki aynı zamanda sınıf arkadaşı olan yaşıtı Osman Ezgü ile buluştu.

Arkadaşının gözü önünde can verdi

İki arkadaş, Kargı Köyü'nde oturan müzik grubundaki diğer arkadaşları aynı yaştaki Erdoğan Ekinci'nin evine gitti. Üç arkadaş, Ekinci'nin evinde gitar çalarak prova yapmaya başladı. Prova sırasında Erten, elektrogitarındaki kaçak nedeniyle akıma kapılarak arkadaşlarının gözü önünde can verdi.

Gitarı yenilemeyi düşünüyordu

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen jandarma ve savcının yaptığı incelemenin ardından Erten'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Erten'in bir süredir, eski olan gitarını gruptaki diğer iki arkadaşı gibi yenilemeyi düşündüğü belirtildi.

Tiyatro oyununda rol almıştı

Tiyatroya da meraklı olan Erten, geçen yıl TİGEM Sinema Salonu'nda, öğretmenlerinden Gülay Özcan'ın hazırladığı `Ocak' adlı oyunda rol almıştı. Erten'in ölüm haberini alan sınıf arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. 

Bugün toprağa verilecek

Erten'in bugün öğle namazının ardından İzmir Bayraklı Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek. Bir grup arkadaşı da cenaze törenine katılmak için Dalaman'dan otobüslerle yola çıktı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24