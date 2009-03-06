Elektrogitardaki kaçak öldürdü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde lise öğrencisi 17 yaşındaki Ozan Nail Erten, misafir olarak gittiği bir arkadaşının evinde elektrogitarındaki kaçak nedeniyle akıma kapılarak yaşamını yitirdi.



Dalaman Anadolu Lisesi 11'inci sınıf Öğrencisi Ozan Nail Erten, akrabaları ziyaret için dün Fethiye'ye gitti. Erten, akşam da kafeteryalarda birlikte gitar çaldıkları müzik grubundaki aynı zamanda sınıf arkadaşı olan yaşıtı Osman Ezgü ile buluştu.



Arkadaşının gözü önünde can verdi



İki arkadaş, Kargı Köyü'nde oturan müzik grubundaki diğer arkadaşları aynı yaştaki Erdoğan Ekinci'nin evine gitti. Üç arkadaş, Ekinci'nin evinde gitar çalarak prova yapmaya başladı. Prova sırasında Erten, elektrogitarındaki kaçak nedeniyle akıma kapılarak arkadaşlarının gözü önünde can verdi.



Gitarı yenilemeyi düşünüyordu



Arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen jandarma ve savcının yaptığı incelemenin ardından Erten'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Erten'in bir süredir, eski olan gitarını gruptaki diğer iki arkadaşı gibi yenilemeyi düşündüğü belirtildi.



Tiyatro oyununda rol almıştı



Tiyatroya da meraklı olan Erten, geçen yıl TİGEM Sinema Salonu'nda, öğretmenlerinden Gülay Özcan'ın hazırladığı `Ocak' adlı oyunda rol almıştı. Erten'in ölüm haberini alan sınıf arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.



Bugün toprağa verilecek



Erten'in bugün öğle namazının ardından İzmir Bayraklı Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek. Bir grup arkadaşı da cenaze törenine katılmak için Dalaman'dan otobüslerle yola çıktı.

