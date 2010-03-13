Elektro gitar çalan ispinoz kuşları

T24 - Fransız bir sanatçı ispinoz kuşlarını birer orkestra elemanı haline getirdi...





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Londra'daki Barbican's Curve Galeri'de yer alan ilginç bir sergiye götürüyoruz sizi. Fransız sanatçı Celeste Boursier-Mougenot'un ortaya koyduğu eserde 40 ispinoz kuşu sadece bir bas gitarın bulunduğu alanda özgürce uçuyor.



Gitara konan kuşların hareketleri sonucu oluşan müzik ise güçlü hoparlör vasıtasıyla izleyicilere ulaştırılıyor... Fransa'daki Nantes şehrinde bulunan bir kuş evinde eğitim alan ispinozlar eğitildikleri biçimde doğru zamanlamayla doğru tellere konarak bir nevi konser veriyorlar.



Sergi 23 Mayıs'a kadar açık kalacak.



Kuşların gitar çaldığı görüntüler YouTube'da 629 bin kez izlendi.