Elektrikte zamlı tarife yürürlükte

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK), Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) yeniden yapılanması sonucu oluşan 20 elektrik dağıtım şirketinin satacağı elektrikte konutlarda yüzde 9,07, sanayide yüzde 9,27 artışı onaylamasının ardından, perakende tarifeleri de kesinleşti.

Yeni tarife ile elektriğin kilovat saat (kWh) ücreti konutlarda yüzde 9,07 artışla 19,572 YKr, sanayide yüzde 6,64 artışla 17,216 YKr olarak belirlendi.

EPDK'nın, Enerji KİT'lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması Usul ve Esasları ve Hazine Müsteşarlığının Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesi ile elektrik dağıtım şirketlerinin talepleri çerçevesinde, 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren uygulayacakları yeni tarifelere ilişkin onayı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EPDK'nın, temel fiyat üzerine "dağıtım bedeli, iletim bedeli ve perakende satış hizmet bedelini" ekleyerek belirlediği, nihai tüketiciye dönük tarifeye göre, elektriğin kWh ücreti konutlarda yüzde 9,07 artışla 19,572 YKr'ye yükseldi.

Aynı şekilde elektriğin perakende kWh ücreti sanayide yüzde 6,64 artışla 17,216 YKr'ye ticarethanelerde ise yüzde 9,61 artışla 22,957 YKr olarak belirlendi.

Kalkınmada öncelikli illerdeki (KÖİ) meskenlerde daha önce 16,727 YKr olan elektriğin kWh fiyatı yüzde 8,87 artışla 18,211 YKr'ye çıkarken, tarımsal sulamada kullanılan elektriğin fiyatı yüzde 8,77 artışla 15,446 YKr'den 16,801 YKr'ye, aydınlatmanın (sokak-cadde) 16,566 YKr olan kWh ücreti de yüzde 8,80 artarak 18,025 YKr'ye yükseldi.

Şehit aileleri ve muharip malul gazilerin kullandığı ve kWh'sı 11,436 YKr olan elektriğin yeni fiyatı ise 12,354 YKr oldu.

Bu arada tarife; gece, gündüz ve puant (tüketimin yüksek olduğu zaman) dilimini içeren çok zamanlı saatlerde değişiklik gösteriyor.

Elektrik fiyatlarında 5 yıl kadar fiyat artırımı yapılmazken, ilk artırım konutlarda yüzde 19,5, sanayide ise yüzde 14,2 olmak üzere bu yılın başında (1 Ocak 2008 tarihinde) yapılmıştı. 1 Temmuz 2008 tarihinde ise konutlara yüzde 20,99, sanayiye ise yüzde 21,56 zam yapılmıştı.

EPDK'nın onayladığı, "güç bedeli hariç" tüketiciler için belirlenen yeni elektrik tarifesi (tek zamanlı), öncekiyle karşılaştırmalı şöyle:

kWh Ücreti (YKr) Artış

Elektrik Perakende Fiyatı----Eski-----Yeni-----Oranı (Yüzde)

------------------------- ------ ------ -------------

Sanayi --------------------------16,143---17,216------6,64

Mesken-------------------------17,944 ---19,572------9,07

KÖİ Mesken-------------------16,727----18,211------8,87

Ticarethaneler-----------------20,944----22,957------9,61

Tarımsal Sulama------------15,446----16,801------8,77

Aydınlatma---------------------16,566----18,025-----8,80

Şehit Aileleri ve

Muharip Malul Gaziler--------11,436----12,354----8,02