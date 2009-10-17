Elektrik'te yüzde 30'a varan tasarruf

Türk şirketinin geliştirdiği ''mini kompanzasyon ünitesi'' ile elektrik faturasında evlerde yüzde 15-20, iş yerlerinde yüzde 25-30'a varan oranda tasarruf sağlanabiliyor.



Anadol Ajansı haberinde, Reks Elektrik ve Elektronik Ürünleri Şirketi ortağı Serdar Çınar, aile şirketlerinde tamamen kendi çalışmalarıyla ''Rexatif'' markasıyla ürettikleri ürünün, bir ''mini kompanzasyon ünitesi'' olduğunu kaydetti.



Rexaktif'in, sanayi kuruluşlarında bugüne kadar kullanılan kompanzasyon sistemlerin, özel bir yazılımla daha verimli hale getirilip, ev ve küçük iş yerlerine uyarlanmış hali olduğunu belirten Çınar, ''Cihaz, elektrikli aletlerin elektriği daha verimli kullanmasını sağlıyor. Her elektrikli cihaz, bir miktar verimsiz çalışır. Rexatif, hattaki akımı düzenleyip temizleyerek, verimsiz kısmı verimlileştiriyor ve kullanılan elektrik miktarını, dolayısıyla faturayı azaltıyor'' dedi.



TSE ve CE belgeli olan cihazın araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından desteklendiğini ve TEDAŞ tarafından kullanımının önerildiğini de kaydeden Çınar, şöyle devam etti:



''Rexatif evlerde yüzde 15-20, küçük iş yerlerinde ise yüzde 25-30 arasında tasarruf sağlıyor. Tasarruf oranı, elektrik tüketim miktarına, kullanılan elektrikli aletlerin tipine ve modeline, hattaki elektriğin kalitesine göre değişebiliyor. Özel durumlarda yüzde 40'a varan oranlarda tasarruf sağladığı da oluyor. Rexatif, elektrik tasarrufunun yanı sıra, 'harmonik dalga filtresi' görevi görerek elektrikli cihazlarınızın ömrünü uzatıyor."



Prize takmak yeterli



Çınar, cihazın ev tipi modeli olan XHome'un, prize takılarak çalıştığını belirterek, ''Sigorta panosuna en yakın olan prize takılması yeterli. Önerimiz, sigorta panosunun altına çekilecek bir prize takılması. En iyi sonuç bu şekilde alınmakta. İş yerleri için olan XShop modeli ise sigorta panosuna bağlanarak çalışıyor'' dedi.



Cihazın kendisini 8-12 ayda amorti ettiğini belirten Çınar, fiyatının da ev tipinde 195 lira civarında, iş yeri tipinde ise 200 ile 2 bin lira arası değiştiğini bildirdi.