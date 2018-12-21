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Elektrikte serbest tüketici alt limiti düşürüldü

Aylık elektrik faturası 67 lira ve üzerinde olan aboneler yararlanabilecek

21 Aralık 2018 13:01

EPDK tarafından elektrikte yıllık 2 bin kilovatsaat olan serbest tüketici limiti, 2019 yılı için bin 600 kilovatsaate düşürüldü.

EPDK'nin kurul kararına göre, aylık elektrik faturası 67 lira ve üzerinde olan aboneler serbest tüketici uygulamasından yararlanabilecek. Bu durumda aylık faturası ortalama 67 lira olan aboneler kendi tedarikçisini seçebilecek.

Açıklamaya göre tüketici limitinin 2000 kWh'dan 1600 kWh'a düşürülmesi ile birlikte ilave olarak 4 milyon 968 bin 344 abone serbest tüketici niteliğine kavuştu. Açıklamada ayrıca Türkiye genelinde yıllık tüketimi 1600 kWh'dan fazla tüketimi olan abone sayısı toplam 19 milyon 501 bin 400 olduğu bildirildi.

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