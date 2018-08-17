Elektrikte kademeli fiyatlandırma modeline geçiliyor

Elektrik fiyatlarında, konutlarda 1 Ekim’den itibaren elektrikte kademeli fiyatlandırmaya geçilecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik dağıtım şirketleri ile temasa geçti. Kademeli tarife için teknik çalışmanın yapılmasını istedi. Şirketler, faturalama sistemlerini düzenleyecek.

Elektrikte, yeni bir uygulamaya geçiliyor. Ekim ayından itibaren elektrik tarifeleri kademelendirilecek. Konutlarda, dar gelirli aileleri koruyacağı ifade edilen sistemde aylık belli bir tüketime kadar tarifeler düşük tutulacak. Bu sınırın, 150-160 kilovatsaat olması bekleniyor. Bu tüketimi aşanlar daha yüksek fiyattan elektrik tüketecek.



Döviz kurundaki ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma, doğalgazda ve elektrikte maliyet ve zam baskısını artırıyor.

Enerji yönetimi, eylül ve ekim aylarında ve sonrasında gündeme gelebilecek olası zamlardan dar gelirliyi korumak üzere ilk adımı attı. Konutlarda, 1 Ekim’den itibaren elektrikte kademeli fiyatlandırmaya geçilecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik dağıtım şirketleri ile temasa geçti. Kademeli tarife için teknik çalışmanın yapılmasını istedi. Şirketler, faturalama sistemlerini düzenleyecek.



Peki, bu sistem nasıl uygulanacak?

EPDK, henüz kademeye konu tüketim miktarını belirlemedi. Ancak, aylık 150-160 kilovatsaat olması bekleniyor. Bu miktar ve altında elektrik tüketimi olanlar olası zamlardan daha az etkilenecek. Düşük fiyattan elektrik alacak. Bu miktarı aşanlar, daha yüksek bir fiyattan elektrik tüketecek. Bu yöntemle tasarrufun özendirilmesi ve dar gelirlilerin korunması hedefleniyor.



Uzmanlar, 100 metrekare bir konutta yaşayan 4 kişilik bir ailenin ortalama aylık elektrik tüketiminin 150 ile 170 kilovatsaat arasında olduğunu belirtti.