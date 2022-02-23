Elektrikte hangi indirim formülleri masada?

Bu hafta tamamlanması beklenen çalışmalarla ticarethane abonelerinin elektrik faturalarında yüzde 25'e varan indirim planlanıyor.

Son dönemde elektrik fiyatlarındaki artışlarla ilgili şikayetler artarken enerji yönetimi alternatifler üzerinde çalışmalarını hızlandırdı.

Bloomberg HT'nin haberine göre; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu konuyla ilgili çalışmasını tamamlayarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na sundu.

Sunulan seçenekler arasında esnafta 450 kilovata kadar olan tüketime bir kademe getirilmesi planlanıyor. Bu kademeye yüzde 25’lik bir indirim konusu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından dile getirilmişti. Fakat bu kotanın daha yükseğe çekilip daha fazla ticarethaneyi kapsaması da masadaki seçeneklerden biri.

Meskende 210 kilovata kadar olan kısıma indirim öngörülüyor

Meskende ise 210 kilovata kadar olan kısımda bir indirim bekleniyor.

1 lira 37 kuruş olan birim bedel üzerinden yüzde 10-15’lik bir indirim masadaki en kuvvetli seçenekler arasında yer alıyor.

Diğer yandan elektrik faturalarındaki yüzde 18’lik KDV oranının da yüzde 1’e çekilmesi de planda yer alan maddelerden biri olarak öne çıkıyor. Bu seçenek de piyasa dengeleri açısından önemli bir alternatif niteliği taşıyor.

Önümüzdeki Pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in bu konuyla ilgili bir sunum yapması ve sonrasında nihai kararın verilerek planın 1 Mart itibariyle yürürlüğe girmesi bekleniyor.