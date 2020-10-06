Elektrikte gün öncesi piyasasında azami fiyat 2-14 aylık sürecin iki katı olarak uygulanacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) elektrikte gün öncesi piyasasında asgari ve azami fiyat limitlerini düzenleyen kararı yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, elektrikte gün öncesi piyasasında asgari fiyat limitinin sıfır TL olarak uygulanması sürecek. Azami fiyat limiti ise içinde bulunulan takvim ayı esas alınarak geçmiş 2-14 aylık sürecin ortalamasının iki katı olarak belirlendi.

Karar kapsamında, elektrik piyasasında azami fiyat limiti, iki ay önceki aydan geriye doğru 12 aylık piyasa takasa fiyatının ağırlıklı ortalamalarının iki katı olarak uygulanacak.

Uygulama süresince, gün öncesi piyasasında ve dengeleme güç piyasasında asgari ve azami fiyat limitlerinin belirlenmesine ilişkin esasları belirleyen kararın; azami fiyatın azaltılarak güncellenmesine dair 4. maddesinin 2. fıkrası uygulanmayacak.