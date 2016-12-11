Elektrikli testereli dilenci korku yarattı!

İstanbul'da ortaya çıkan yeni bir 'dilencilik yöntemi' vatandaşları korkutuyor. Omzunda taşıdığı elektrikli testere ile kentin işlek caddelerinde dolaşan ve yoldan çevirdiği kişilerden para isteyen dilenciler, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Volkan Şahin'in haberine göre, son olarak Üsküdar Altunizade mahallesinde görülen elektrikli testere taşıyan bir dilencinin, iş çıkışı yolda yürüyen vatandaşları durdurarak para istemesi böyle görüntülendi.

'Sinyalcilik' olarak adlandırılan bu dilencilik yönteminde, üstü örtülü bir tehdit ile birlikte, genellikle yemek ya da ulaşım için küçük miktarlarda para talep ediliyor. Güvenlik güçleri, elektrikli testere taşıyarak sinyalcilik yöntemiyle dilenen bu kişilere karşı vatandaşları uyararak, böyle bir durumla karşılaşılması halinde polise bilgi verilmesi gerektiğini söyledi.