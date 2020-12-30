Elektrikli scooter düzenlemesi yürürlüğe girdi; 15 yaş sınırı getirildi, iki kişi binmek yasaklandı

Türkiye'de son zamanlarda çok yaygınlaşan elektrikli scooterları kapsayan düzenleme yürürlüğe girdi. Buna göre, karayolları uygun yerlerde bisiklet şeritleri yapacak, 15 yaşın altındakiler, karayollarında bisiklet ve scooter kullanamayacak, sürücüler dönüş sırasında bisiklet ve scooterlara yol vermek zorunda olacak ve scooter’a iki kişi binen ceza ödeyecek.

Resmi Gazete'de duyurulan düzenlemede iki tekerli hayata getirilen yenilikler şu şekilde:

-Karayolları Genel Müdürlüğü, güvenliğinin ve teknik koşulların sağlandığı yerlerde, banketleri bisiklet şeridi olarak işaretleyerek bisiklet ve e-scooter kullanımına uygun hale getirecek.

-Karayollarında bisiklet yol ve şeritlerinde 15 yaşını bitirmiş olanlar elektrikli bisiklet ve e-scooter kullanabilecek.

-Sürücüler, sağa ve sola dönüşlerde, bisiklet yolundaki ve şeridindeki bisiklet ve e-scooter kullananlara ilk geçiş hakkını vermek zorunda olacak.

-Ayrı bisiklet yolu veya şeridi varsa e-scooter’lar taşıt yolunda, motorlu bisikletler ise bisiklet yolunda sürülemeyecek.

2 kişi binemeyecek

-İki elle sürülmesi zorunlu olacak e-scooter’larda sırtta taşınabilen kişisel eşya dışında yük ve yolcu taşınamayacak.

-E-scooter’lar, otoyol, şehirlerarası karayolları ve azami hız sınırı saatte 50 kilometre üzerinde olan kara yollarında kullanılamayacak.

-Yayalar bisiklet trafiğine engel olmamak şartıyla veya yaya yolu bulunmayan yerlerde bisiklet şeridini kullanabilecek.

-Belediyeler bir e-scooter’dan günlük 16 kuruş işgal harcı alacak.

-Büyükşehir belediyelerine bisiklet ve e-scooter’ların yol, şerit, park ve şarj istasyonlarını yapma görevi verilecek.

-İlçe belediyeleri ise bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapma, işletme ve bunlara ruhsat verme görevine sahip olacak.

-Bölge otoparkı yapma yetkisi ilçe belediyelerine verildiğinden, imar mevzuatı uyarınca gelirlerin büyükşehir belediyesine aktarılması uygulaması sona erdi.