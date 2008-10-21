Elektrikli Porsche hazır

Porsche modifikasyonları üzerinde uzmanlaşan bir spor otomobil üreticisi olan Ruf, sadece elektrikle ilerleyen ilk spor otomobilini tanıttı. Ruf mühendisleri, 204 HP güç ve 650 Nm tork üreten bir elektrik motorunu, bir Porsche 911’e uyarlamışlar.







Vızıltılar eşliğinde çalışan elektrik motoru sayesinde otomobil, 100 km/s’ye 7 saniye içinde ulaşabiliyor ve 225 km/s hız yapabiliyor. Aracın menzili ise kullanım tarzına bağlı olarak 250 km ile 320 km arasında değişiyor. Elektrik ihtiyacını sistem, toplam ağırlıkları 550 kg’ı bulan 96 adet lityum-iyon aküden karşılıyor. Mühendisler aküleri, ön ve arka kaputlarla arka koltukların altına gizlemişler.

2009 yılından itibaren Ruf, daha performanslı aküler (yüzde 15 daha hafif, yüzde 30 daha güçlü) kullanmayı planlıyor. Yeni nesil akülerin, hafif üretim teknolojili bir test aracına uygulanmasıyla Ruf, performans, menzil ve iç mekân genişliği arasında daha iyi bir denge bulmayı hedefliyor. Standart versiyonun fiyatını 150-200 bin Euro arasında tutmayı planlayan Ruf, satışların en erken 2009 sonunda gerçekleşeceğini açıklıyor.