T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Elektrikli Porsche hazır

Modifiye firması Ruf, 225 km/s hız yapabilen 320 km menzile sahip elektrikli modelini tanıttı

21 Ekim 2008 03:00

Porsche modifikasyonları üzerinde uzmanlaşan bir spor otomobil üreticisi olan Ruf, sadece elektrikle ilerleyen ilk spor otomobilini tanıttı. Ruf mühendisleri, 204 HP güç ve 650 Nm tork üreten bir elektrik motorunu, bir Porsche 911’e uyarlamışlar.



Vızıltılar eşliğinde çalışan elektrik motoru sayesinde otomobil, 100 km/s’ye 7 saniye içinde ulaşabiliyor ve 225 km/s hız yapabiliyor. Aracın menzili ise kullanım tarzına bağlı olarak 250 km ile 320 km arasında değişiyor. Elektrik ihtiyacını sistem, toplam ağırlıkları 550 kg’ı bulan 96 adet lityum-iyon aküden karşılıyor. Mühendisler aküleri, ön ve arka kaputlarla arka koltukların altına gizlemişler.

2009 yılından itibaren Ruf, daha performanslı aküler (yüzde 15 daha hafif, yüzde 30 daha güçlü) kullanmayı planlıyor. Yeni nesil akülerin, hafif üretim teknolojili bir test aracına uygulanmasıyla Ruf, performans, menzil ve iç mekân genişliği arasında daha iyi bir denge bulmayı hedefliyor. Standart versiyonun fiyatını 150-200 bin Euro arasında tutmayı planlayan Ruf, satışların en erken 2009 sonunda gerçekleşeceğini açıklıyor.

ETİKETLER

otomobilotomotiv

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24